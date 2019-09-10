Каз бла-бла... Токаев утвердил "Общенациональный план" "конструктивного общественного диалога"

09:51 11.09.2019

Общенациональный план утвердил Токаев

Большую часть мероприятий планируется реализовать до конца текущего года.



10 сентября Акорда опубликовала комментарии к Указу Президента Республики Казахстан от 10 сентября 2019 года №152 "О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 2 сентября 2019 года "Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана", передает Zakon.kz.

Главой государства утвержден Общенациональный план мероприятий по реализации Послания от 2 сентября 2019 года "Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана".



Общенациональный план предусматривает ряд конкретных мер по развитию гражданского общества, ужесточению уголовного законодательства по тяжким преступлениям, введению административной юстиции, поддержке малого и среднего бизнеса, изъятию неиспользуемых сельхозземель, снижению стоимости товаров и услуг, развитию конкуренции, корректировке социальной политики, повышению качества образования, предоставлению возможности использования казахстанцами пенсионных накоплений и др.

Также предусмотрены меры, направленные на финансирование озвученных в Послании инициатив, в том числе по выделению средств на реформу Министерства внутренних дел, повышение заработных плат педагогов и работников культуры и искусства, реализацию программ поддержки бизнеса, развитие инфраструктуры и т.д.

Для нормативного обеспечения реализации всех направлений Послания будут разработаны и приняты Административный процедурно-процессуальный кодекс, 17 законов, 4 Указа Президента и 16 постановлений Правительства.



Кроме того, с учетом поручений Главы государства Правительством будут утверждены новые и внесены изменения и дополнения в действующие государственные программы (индустриально-инновационного развития, "Дорожная карта бизнеса-2025", продуктивной занятости и массового предпринимательства "Еңбек", развития образования и науки, "Нұрлы жер" и др.).

Большую часть мероприятий планируется реализовать до конца текущего года.

Администрацией Президента будет обеспечен контроль за неукоснительным и своевременным исполнением всех инициатив Главы государства.