Каз бла-бла-2. Президент Токаев выступает в Китае только на казахском

10:35 11.09.2019

Глава государства выступил на церемонии открытия шестого заседания казахстанско-китайского делового совета, а также выступил на встрече с представителями деловых кругов Китая и выступил с докладом в Китайской академии общественных наук.



Президент Казахстана находится с официальным визитом в Китае. Он уже успел поучаствовать в ряде встреч. Как сообщил пресс-секретарь Токаева Берик Уали, на всех запланированных встречах он выступает на казахском языке, передает Zakon.kz.



- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на казахском языке на всех запланированных встречах в рамках своего государственного визита в Китайскую Народную Республику, - написал в Facebook Берик Уали.



Так, глава государства на государственном языке выступил на церемонии открытия шестого заседания казахстанско-китайского делового совета, а также выступил на встрече с представителями деловых кругов Китая и выступил с докладом в Китайской академии общественных наук.