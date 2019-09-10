КазДеп Смагул предлагает поименовать улицу в Нур-Султане именем Джучи-хана

10:39 11.09.2019

Депутат просит присвоить одной из улиц столицы имя Жошы-хана



Депутат Мажилиса Бахытбек Смагул просит присвоить одной из улиц столицы имя Жошы-хана, сына Чингиз-хана, передает корреспондент Kazpravda.kz.



Соответствующий депутатский запрос в адрес Премьер-министра он озвучил на пленарном заседании Мажилиса.



"Прошу обратить внимание на следующие вопросы – в рамках 750-летия Золотой орды, прошу присвоить имя Жошы- хана одной из главных улиц нашей столицы Нур-Султана и установить на этой улице памятники хану большого улыса",- отметил депутат.



По мнению мажилисмена, такое решение способствует закреплению государственности.



"Я считаю, что это возвысит наш национальный дух, продемонстрирует нашу государственность не только своим гражданам, но и каждому гостю столицы", – считает Бахытбек Смагул.

Автор:

Лаура Тусупбекова