Северный поход. Афган-армия наступает на талибов в Бадахшане

10:49 11.09.2019

Афганские силовики вернули Ямганский район Бадахшана спустя почти 4 года



Кабул. 10 сентября. АфТАГ - Силы безопасности провели воздушные удары и наземные операции, в ходе которых они отбили район Ямган из талибов спустя почти четыре года, передает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ).

Как сообщается в заявлении, опубликованном министерством обороны, силы безопасности также нанесли тяжелые потери местным и иностранным боевикам движения "Талибан" во время операций.

Также отмечается, что большое количество боевиков движения "Талибан" сдались афганским силам во время операций.

Несколькими днями ранее афганские силовики отвоевали район Вардой, сообщает Khaama Press.

Между тем, министерство обороны заявило, что афганские силы наступают на врагов и в других частях горной провинции Бадахшан.