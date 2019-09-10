Автогонщик Михаэль Шумахер пришел в сознание после 6 лет комы

11:54 11.09.2019

Семикратный чемпион мира Формулы-1 Михаэль Шумахер пришел в сознание, пишет "Газета.ру" со ссылкой на Le Parisien.

Представитель медицинского персонала клиники, имя которого не называется, сообщил, что гонщик действительно пребывает в этом госпитале и находится в сознании.

Несчастный случай произошел с Шумахером 29 декабря 2013 года. Он выехал за пределы горнолыжной трассы и около 20 метров проехал по неподготовленному склону. От полученных травм гонщик впал в кому.