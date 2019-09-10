Кыргызы в панике. Узбеки подтянули военную технику к Керкиданскому водохранилищу

12:36 11.09.2019

Узбекская военная техника у границ КР. Аким об обстановке в Араване



Жители села Керкидан выразили недовольство по поводу установки ограждения узбекскими военными.

ОШ, 11 сен - Sputnik. Обстановка в селе Керкидан Тоо-Моюнского айыльного аймака Араванского района Ошской области стабильная, с населением проведена разъяснительная работа, сообщил районный аким Курманбек Айтибаев.



Ранее, 10 сентября, военнослужащие РУз стали проводить работы по установке ограждений на участке кыргызско-узбекской границы в районе Керкиданского водохранилища. Кыргызстанцы посчитали, что установка ограждений незаконна, и собрались на участке, где провели стихийный митинг. Ситуацию усугубило присутствие военной техники Узбекистана.



По словам акима, узбекские военные огораживали "свой" участок возле водохранилища Керкидан.

"Этот участок был описан в процессе двусторонних переговоров, проводимых соответствующими ведомствами. Но опознавательные знаки границы пока не установлены... Правоохранительные органы уже провели с населением разъяснительную работу. В данный момент обстановка стабильная, люди разошлись", - рассказал Айтибаев.