Вашингтон везде видит китайских и российских шпионов, - Forbes

12:51 11.09.2019 Трамп с самого начала своего президентства призывает к сотрудничеству с Россией и называет Си Цзиньпина другом. Как ни парадоксально, при этом Россия и Китай стали для США новыми суперзлодеями. И их шпионы повсюду. Особенно упорно они внедряются в американский технологический сектор, поэтому ни русским, ни китайцам ничего нельзя продавать, у них ничего нельзя покупать, и с ними нельзя устанавливать партнерские отношения.



Forbes (США): Вашингтон считает, что в технологическом секторе вдруг появились российские и китайские шпионы



Америка развязывает новую "холодную войну"



Кеннет Рапоза (Kenneth Rapoza)



Все яснее некуда. А в этом году это высечено в камне. Со времени избрания Трампа, несмотря на то, что он сам призывает к сотрудничеству с Россией и называет Си Цзиньпина другом, Россия и Китай стали для нас новыми суперзлодеями.



Они повсюду. Особенно внедряются в наш технологический сектор, и поэтому им ничего нельзя продавать, у них ничего нельзя покупать, и с ними нельзя устанавливать партнерские отношения.



Каковы риски политики вытеснения российских и китайских инвесторов?



"Есть ли в этом риск? Нет, не очень большой, - говорит доктор Стив Бланк (Steve Blank), старший научный сотрудник Американского совета по внешней политике в Вашингтоне. - Они угрожают Западу и в случае с Россией считают себя оппозицией Западу. Они активизировали свою шпионскую деятельность в США. Возможно, градус риторики слишком высок, но ответные политические меры адекватны".



В 136-страничном ежегодном докладе министерства обороны Конгрессу отдельно говорится о Китае. По мнению авторов доклада, Пекин использовал шпионаж для кражи технологий, чтобы применять их для своих оборонных целей. Отчет был опубликован в начале этого года.



По мере приближения последнего квартала 2019 года, представляется очевидным, что в отношении России и Китая можно ожидать того же самого. Если не повышения пошлин, то санкций.



Несмотря на попытки Трампа сблизиться с обеими странами, несмотря на его призыв пригласить Россию в "Большую семерку" и вернуть формат "Большой восьмерки", его пребывание в должности характеризуется высокой враждебностью по отношению к Кремлю. Запрет на продажу Москве технологий и даже частичные санкции в отношении российских и китайских граждан, работающих в США, сохранятся.



"У нас уже есть китайское гражданское шпионское агентство, взламывающее частные и правительственные серверы или использующее обычный промышленный шпионаж с участием китайских граждан, внедренных в американские компании", - говорит Уша Хейли (Usha Haley), ведущая курс менеджмента в Уичитском университете штата Канзас, которая много пишет о Китае. Ее последняя работа посвящена китайским инвестициям в американские нефтегазовые компании с целью получения опыта в области технологий добычи сланцевого газа.



"Масштабы краж (интеллектуальной собственности), осуществляемых Китаем, увеличились, - говорит она, отмечая, что почти две трети случаев нарушения патентных прав, которыми занимается министерство юстиции, связаны с Китаем. - Они не боятся, что их поймают. Они хотят получить как можно больше информации, пока источник не иссяк. Я не знаю, иссякнет ли он. Но сейчас они видят в этом большие возможности. Они знают, что США по отношению к ним становятся гораздо более бдительными".



В декабре прошлого года двух граждан Китая обвинили в заговоре с целью взлома частных серверов, электронном мошенничестве и кражи личных данных. Эти двое работали в компании Huaying Haitai Science & Technology Development Company и действовали в сговоре с китайским министерством государственной безопасности в Тяньцзине. По данным Пентагона, эти люди работали в группировке Advanced Persistent Threat 10 (APT10), проводили глобальные хакерские кампании, пытаясь получить доступ в первую очередь к секретной информации американских компаний. Группа APT10 предположительно украла большие объемы данных у авиационных компаний, технологические базы ментального программирования космических и спутниковых систем, технологии производства компьютерного оборудования, фармацевтической продукции, нефти и газа - этот список можно продолжать. Пострадавшие компании в докладе не упоминаются.



Из-за этого США начинают испытывать панику. Если на пути глобальной гегемонии США когда-либо и стояли две страны, то это Россия и Китай. Именно так ситуацию понимает Вашингтон. По мнению основных американских внешнеполитических деятелей, если мы хотим, чтобы существовал единый мировой порядок во главе с американскими корпорациями и Вашингтоном, для этого придется подчинить себе Россию и Китай.



Россия и Китай сотрудничают в таких областях, как проведение военных учений и торговля оружием, и постепенно выстраивают связи, чтобы жить в условиях американских санкций. Если Вашингтон будет притеснять их и пытаться изолировать, Москва и Пекин могут объединить свои усилия. Вторая холодная война уже началась.



Избрание меры пресечения М. Абызову



Иногда игроками являются политические ставленники. В случае с Россией это люди из правительственных структур и сферы бизнеса, которых привлекают и отторгают в зависимости от политической конъюнктуры.



В марте был арестован бывший российский министр "Открытого правительства" Михаил Абызов, который обеспечивал взаимодействие между тогдашним президентом Дмитрием Медведевым и российским бизнес-классом. Ему вменяется хищение четырех миллиардов рублей. В случае признания его виновным ему грозит до 20 лет лишения свободы. Экс-министр вину свою не признает. Судебное разбирательство пока не закончено.



В интернете попытки Абызова проникнуть в американский технологический сектор часто связывают с россиянкой Марией Бутиной, которая установила контакты с Национальной стрелковой ассоциации США и принимала ее делегации в России и когда-то вызвала широкий резонанс в связи гипотезой о сговоре между Россией и Трампом.



Абызов, бывший миллиардер, когда-то был единственным акционером оружейной компании "Промтехнологии". Она производит первоклассные снайперские винтовки, которые предположительно используют поддерживаемые Россией сепаратисты на Донбассе на востоке Украины и в Сирии. Абызов занимается, точнее, занимался, коммерческой деятельностью в сфере российского оборонно-промышленного бизнеса.



Абызов начал инвестировать в американские компании через фонд незаметной российской венчурной компании "Брайт Кэпитал" (Bright Capital), находящейся в Москве. В отличие от большинства венчурных компаний, деятельность которых строится на репутации их инвестиционных менеджеров, "Брайт Кэпитал" на своем англоязычном веб-сайте не указывает ни одного из своих портфельных менеджеров.



Компанию "Брайт Кэпитал" в шпионаже не обвиняют.



Однако в 2018 году в России по подозрению в мошенничестве и хищении средств был арестован соучредитель фонда "Брайт Кэпитал" Михаил Чучкевич, что, возможно, и является причиной того, что на сайте компании нет его фотографии.



В Следственном комитете России, занимающимся расследованием дел, связанных с коррупцией, считают, что он похитил 20 миллионов долларов, перечислив эти средства со счета государственной "Российской венчурной компании" на счет портфельной компании под названием Alion Energy, расположенной в Ричмонде, штат Калифорния. Компания производит роботы для автоматической сборки солнечных электростанций.



Если посмотреть на их текущие инвестиции в США, можно увидеть, в компании какого типа "проникают" российские венчурные фирмы, и многие из них производят продукцию военного назначения.



В их портфеле - инвестиции на сумму 75 миллионов долларов в компанию Alta Devices, расположенную в Санта-Кларе, штата Калифорния, которая занимается разработкой гибких солнечных панелей, используемых на беспилотных летательных аппаратах и других летательных аппаратах.



В прошлом году в компании Alta Devices заявили, что ее устройства будет использовать на некоторых опытных образцах дронов исследовательская лаборатория ВМС США. Между США, Россией и Китаем существует глобальная конкуренция за лидерство в разработке технологий БПЛА.



Заинтересованные российские инвесторы, возможно, хотят узнать, что происходит на американском флоте. И то, насколько их изолируют, оттесняют, вызывает у русских ястребов панику.



"Вы увидите некоторое блокирование инвестиционных сделок с участием россиян, особенно если это как-то связано с вопросами безопасности США", - говорит Марк Симаковский, внештатный научный сотрудник Центра Евразии Атлантического совета. Симаковский работал в Госдепартаменте и Пентагоне при Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме с 2007 по 2015 годы.



Некоторым российским компаниям здесь рады. Алюминиевая компания "Русал", принадлежащая миллиардеру Олегу Дерипаске, включенному в список Форбс, инвестировала в Кентукки. Но даже в этом случае будут предприняты более серьезные меры по линии безопасности.



Связанный с Абызовым фонд "Брайт Кэпитал" вывел свои инвестиции из компании Augmented Pixels, расположенной в Кремниевой долине в Пало-Альто, занимающейся технологиями ДР и разработкой алгоритмов автоматической навигации для беспилотных летательных аппаратов. Эта технология имеет главным образом военное назначение и используется для улучшения точности наведения в БПЛА.



На просьбу дать комментарии компания "Брайт Кэпитал" не ответила.



Но московский венчурный инвестор, пожелавший остаться неназванным из-за того, что его фирма инвестирует в США, сказал, что они инвестируют в стартапы так же, как и американские венчурные фирмы.



"Да, мы знаем технологии и понимаем их, - сказал он. - Но у нас нет чертежей, и мы не предоставляем их государству, потому что предоставлять нечего".



30 августа россиянин Александр Коршунов, директор по развитию бизнеса российской "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК), был задержан в аэропорту Италии после того, как Вашингтон выдал ордер на его арест.



ОДК производит двигатели для гражданских и военных самолетов. Российская государственная корпорация "Ростех", возглавляемая близким другом Владимира Путина Сергеем Чемезовым, в основном инвестирует в оборонные технологические фирмы и считает, что Коршунов невиновен. По словам Путина, этим арестом США ведут политическую игру, вновь дискредитируя Россию.



Ранее в этом году даже голландцы, которые, как правило, поддерживают прочные отношения с Россией, предостерегли (об опасности) ведения бизнеса с российскими технологическими фирмами из-за промышленного шпионажа.



"Вы имеете дело не с частным капиталом в России, - говорит Бланк (Blank). - Все это связано с правительством. Я хотел бы вам сказать, что большинство этих российских венчурных фирм занимаются этим не ради денег".



Американо-российские отношения ухудшились, дойдя до самой низкой точки со времен холодной войны. Какие бы позитивные элементы сотрудничества в отношениях ни сохранялись, они полностью отодвигаются на задний план из-за разногласий и споров.



Напротив, Китай извлекает гораздо больше пользы из стабильных отношений с Соединенными Штатами и существующего под руководством США международного порядка, который выгоден для его экономики. Как говорится в докладе Национального бюро азиатских исследований в Сиэтле, разногласия между Пекином с Вашингтоном растут, но они еще не достигли той стадии, когда напряженность стала бы проблемой, из-за которой отошла бы на задний план заинтересованность Пекина в поддержании хороших деловых отношений с американскими транснациональными корпорациями.



Россия таким статусом не пользуется. И хотя товарооборот между двумя странами невелик, в условиях новой "технологической войны" которую ведет Вашингтон, России приходится стремительно избавляться от американских технологий, будь то "Гугл Андроид" (Google Android) для ее смартфонов или продукты "Майкрософт" (Microsoft) компьютеров в ее правительстве.



"Компании должны осознавать риски и быть готовыми к тому, чтобы их уменьшить, - говорит Симаковский. - Нужно быть в состоянии объяснить, почему получение денег от российской компании не является угрозой национальной безопасности. Забудьте старый способ ведения бизнеса с ними. Те времена прошли. Я не думаю, что вы запретите российские и китайские инвестиции в стране. Просто сейчас стало больше проблем, подводных камней". Источник - ИноСМИ

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