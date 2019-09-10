Какие народы предки узбеков?

13:00 11.09.2019

Узбекский этнос является коренным населением Узбекистана. Всего он насчитывает порядка 35 млн человек. Как и многие другие народы, исторически узбекский народ складывался от смешения сразу нескольких этносов на разных исторических этапах. Начнем с древности.



Сако-Массагеты - один из скифских этносов ираноязычного происхождения. Основным их занятием было скотоводство и рыболовство. Время их расцвета относилось к концу Античности на рубеже 4-5 веков.



Согдийцами называли жителей древней страны Согдианы. В шестом веке согдийцы создали богатую культуру. Основным их занятием была торговля. В то время Самарканд считался одним из самых развитых культурных центров региона.



Хорезмийцы - народ, появившийся в исторических хрониках в 6 веке до нашей эры. По названию народа ясно, что они населяли государство, под название Хорезм. Хорезмийцы исповедовал зороастризм.



Бактрийцы - еще одни из предков узбеков. Они населяли древнюю Бактрию.



С 6 веке на территорию современного Узбекистана активно мигрируют тюркские племена. Это были и кипчаки, и огузы , и карлуки. Ве они смешивались в единый этнос на протяжении веков, обогощая общую этническую культуру.



Монголы стали еще одним этносом, повлиявшим на формирование узбекской нации. Это происходило во времена расширения Монгольской империи в средние века.



Последим крупным этносом стали дешткипчакские узбеки. Именно они принесли современное название народа.