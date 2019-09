Талибы могут загнать американцев на крышу посольства в Кабуле

13:03 11.09.2019

Еще не поздно уйти из Афганистана



Биллмон, Духанов Сергей



Associated Press сообщает: "Трамп отменяет секретную встречу с талибами и афганскими лидерами" (Trump calls off secret meeting with Taliban, Afghan leaders).



"Президент Дональд Трамп заявил в субботу, что после взрывов на прошлой неделе в Кабуле, в результате которых погибли 12 человек, в том числе американский солдат, он отменил секретную встречу, назначенную в выходные дни в Кемп-Дэвиде (загородная резиденция президента США примерно в 100 километрах к северо-западу от Вашингтона. Официальное название Naval Support Facility Thurmont. – С. Д.) с руководителями Афганистана и талибами, а также мирные переговоры с этой повстанческой группировкой".



"Подлинным пунктом назначения мог стать не Кемп-Дэвид, а лагерь в Гуантанамо"



Сомнительно, чтобы эта встреча вообще планировалась. Антураж такой встречи, проходящей незадолго до годовщины 11 сентября, был бы слишком ужасным. 6 сентября президент Афганистана Гани уже заявил, что не приедет в Вашингтон. И действительно ли лидеры талибов ступили бы на борт самолета или вертолета США, чтобы вылететь в Кемп-Дэвид, когда подлинным пунктом назначения для них вполне мог бы стать лагерь в Гуантанамо?



Но есть же еще вот это: "Я надеюсь, что журналисты будут расследовать это. Как житель округа Фредерик, где расположен Кемп-Дэвид, я очень скептически отношусь (к этой информации. – С. Д.), поскольку не вижу никаких доказательств планирования и подготовки. Обычно перед мероприятиями, которые проводятся в Кемп-Дэвиде, наблюдается повышенная вертолетная активность в районе резиденции" (Dalchico @Dalchico 1:14 UTC• Sep 8, 2019).



Хорошо, что эта встреча не состоялась. Переговоры с талибами так или иначе не сработали бы. Двухпартийный "болотный" истеблишмент хочет сохранить войска США в Афганистане, а талибы хотят, чтобы они ушли. Все. Недавние переговоры в Катаре ни к чему не привели, поскольку ни одна из сторон с места не сдвинулась, чтобы начать работать над этими центральными пунктами. Трамп наконец признал это, отменив встречу, которая в любом случае и не должна была состояться.



Талибы могут загнать американцев на крышу посольства в Кабуле



Дороги в сегодняшнем Афганистане (по данным @ArianaNews и автора). Красный цвет – тотальный контроль "Талибана", оранжевый цвет – контроль "Талибана"



Он правильно делает, настаивая на том, чтобы США покинули Афганистан. Ситуация там ухудшается с каждым днем, и никакое количество американских войск неспособно изменить это. Афганское правительство совершенно коррумпировано. Его войска и полиция имеют высокие показатели потерь и терпят неудачу в каждой битве. Талибы контролируют большую часть сельской местности.



Зачем вообще вести переговоры с талибами? Поскольку им США мало что могут сделать, у них нет стимула придерживаться какого бы то ни было обещания, которое они дадут.



США должны просто уйти, пока они еще могут это сделать. Наступит момент, когда единственной возможностью убраться будет эвакуация вертолетом с крыши посольства. Просто посмотрите на карту. Этот день наступит раньше, чем многие предполагают.



