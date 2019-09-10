Семейство предателей Смоленковых в спешке бежало из своего дома-укрытия в США

13:29 11.09.2019

Семья "агента США" Смоленкова в спешке покинула свой дом

"Уехали на обеих машинах"



Семья бывшего сотрудника МИДа и экс-главного советника помощника президента РФ Юрия Ушакова Олега Смоленкова, которого средства массовой информации называют шпионом Соединенных Штатов, в спешном порядке покинула дом в городе Стаффорд в штате Вирджиния при виде репортера издания Daily Beast. Об этом в интервью РИА "Новости" сообщил хозяин дома напротив Грег Талли.



По словам соседа, журналист сидел в автомобиле, когда родные Смоленкова "увидели его, вошли в дом и спустя 15 секунд уехали на обеих машинах. И на этом все".



9 сентября CNN сообщил, что два года назад американцы вывезли из Москвы очень информированного агента после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. По информации телеканала, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) якобы испугалось, что глава государства мог сам того не желая "раскрыть" шпиона.

Спустя некоторое время появилась версия, что этим агентом мог быть Олег Смоленков. В 2017 году он уехал с семьей на отдых в Черногорию, после чего исчез при таинственных обстоятельствах. При этом журналисты выяснили, что в 2018 году человек с такой же фамилией приобрел особняк в Вирджинии.

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Артем Кошеленко