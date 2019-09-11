 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 11.09.2019
19:09  Монголия аннулировала лицензии у канадской Centerra Gold, "успешно" работающей в Киргизии
18:23  Где живут внуки Горбачева и Ельцина. Славное потомство Просра I и Просра II-го
17:29  Расцвет Таджикистана и таджикского народа пришелся на 1960-70 годы, - профессор И.Усмонов
17:19  Тайны загадочного теракта 9/11: более 4 тысяч пострадавших массово заболели раком - и это не совпадение
17:06  Foreign Affairs: Американцы не поддерживают настрой элиты на конфликт с Россией и Китаем
14:39  Болтон оставил Трампу затянутые афганский и иранский узлы, - "Регнум"
13:29  Семейство предателей Смоленковых в спешке бежало из своего дома-укрытия в США

13:03  Талибы могут загнать американцев на крышу посольства в Кабуле
13:00  Какие народы предки узбеков?
12:57  Политическое и экономическое значение Рогунской ГЭС для ЦентрАзии, - С.Золов
12:56  "Ботай – начало степной цивилизации", - лекция профессора В.Зайберта в КазНУ
12:55  На смену "Северному потоку-2" идет "Степной поток"
12:51  Вашингтон везде видит китайских и российских шпионов, - Forbes
12:36  Кыргызы в панике. Узбеки подтянули военную технику к Керкиданскому водохранилищу
11:54  Автогонщик Михаэль Шумахер пришел в сознание после 6 лет комы
10:49  Северный поход. Афган-армия наступает на талибов в Бадахшане
10:39  КазДеп Смагул предлагает поименовать улицу в Нур-Султане именем Джучи-хана
10:35  Каз бла-бла-2. Президент Токаев выступает в Китае только на казахском
09:51  Каз бла-бла... Токаев утвердил "Общенациональный план" "конструктивного общественного диалога"
09:47  Китай и Иран создают совместную "Военную комиссию". Заявка на военный блок?
09:37  КырБуржуин "Раим-миллион" проводит в Оше турнир по кулатуу эртаймаш - национальной борьбе
09:04  Китай перестает торговать с США, - А.Запольскис
09:02  Назарбаев понял послание второго президента как отход от его стратегии, - iarex.ru
08:54  Мирзиеев сгреб "президентские" и прочие VIP-спецшколы в подчинение особому Агентству при Кабмине
08:29  Российские военные базы на службе Центральной Азии, - А.Храмчихин
08:24  Как связаны нынешние киргизы с енисейскими кыргызами
08:07  Кто подставил президента Трампа с афганским Талибаном?
07:48  Паван Сингх возглавил "Tengri Bank" и другие кадровые подвижки в Казахстане
07:42  КитАрмия. НОАК избавилась от многомиллионной пехоты
07:40  Антикитайские митинги в Казахстане: Внутриэлитная борьба обостряется
07:32  "Хезболлах" и Израиль готовятся к войне? - Н.Бобкин
07:30  Зря не позвали Горбачева... Отчет о первом заседении КазНСОД, - Д.Ашимбаев
07:27  Чему Путину, Медведеву и Кудрину надо поучиться у Сталина , - В.Катасонов
07:22  Чему равен косинус? Кандидат в министры Кыр-образования не смог ответить на вопрос,- 24.kg
07:05  Китай добрался до ядерного реактора Израиля, - И.Субботин
Вторник, 10.09.2019
20:15  Правительство Узбекистана установило цены за сбор хлопка - 1 тонна за $64
20:08  Туркменистан вошел в топ-3 стран с самой жесткой цензурой в отношении СМИ. Вместе с Эритреей и КНДР
19:17  Главный буржуин Китая Джек Ма ушел на пенсию с поста главы Alibaba в 55 лет
19:16  Трамп уволил одиозного советника по нацбезу Джона Болтона
18:46  КазПрез-2 Токаев прибыл с официальным визитом в КНР
17:56  Главой ГУБОП МВД Киргизии стал Каныбек Абдрахманов. Ранее он обвинялся в вымогательстве взятки
17:28  Alibaba и даосизм: как Джек Ма построил бизнес-империю в Китае
17:24  Названо имя американского шпиона в РосПравительстве - Олег Смоленков
17:13  Реорганизовано санитарное ведомство Узбекистана. Его возглавили - Атабеков и Алматов
16:03  Почему КазНацбанк и Миннацэкономики дают разные прогнозы по росту Каз-экономики?
14:19  Конец революций: чего ждать Москве от нового премьера Грузии
13:33  Командир "Скорпионов" (кыргызского спецназа) полковник Орозалиев угодил в ДТП - бухим и без прав?
13:30  Для Тегерана околоземное пространство под запретом. США ввели санкции против гражданских космических институтов Ирана
12:23  Прирастет ли Стамбул курдским Диярбакыром? - Исмет Озджелик
12:21  Сирия: Эрдоган играет и им играют, - С.Тарасов
11:40  Когда не жалко миллиарда. Смещение российской дипломатии в сторону Азии, - Е.Пустовойтова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Афганистан   | 
Болтон оставил Трампу затянутые афганский и иранский узлы, - "Регнум"
14:39 11.09.2019

Кто теперь будет помогать Трампу развязывать туго затянутые Болтоном афганский и иранский узлы? Не исключено, что на афганском направлении Вашингтон пойдет на более тесную координацию в действиях с Россией и, возможно, другими региональными игроками. Возможно и то, что в самое ближайшее время Вашингтон смягчит риторику в отношении Тегерана. Можно также предполагать, что США станут сужать пространство конфронтации и с Москвой. Наступает эпоха больших перемен.

Надо полагать, что фраза, произнесенная президентом США Дональдом Трампом по поводу отставки его помощника по национальной безопасности, будет долго цитироваться многими экспертами. "Я сообщил Джону Болтону, что Белый дом более не нуждается в его услугах, - заявил Трамп. - Я категорически не согласен со многими из его предложений, как и другие в администрации, и поэтому попросил Джона об отставке, он дал ее мне утром. Я очень благодарен Джону за его службу. На следующей неделе я назову нового помощника по национальной безопасности".

Временно исполнять обязанности Болтона будет его заместитель Чарльз Куперман. Таким образом, из Белого дома удалили человека, с которым с 9 апреля 2018 года олицетворялся жесткий курс во внешней политике США. Но что послужило последней каплей для Трампа? Сказать непросто, высказано много предположений. Согласно версии американского издания Politico, главной причиной увольнения Болтона "стал гнев Трампа в связи с многочисленными сообщениями в СМИ об их разногласиях по Афганистану". Причем организацию "утечек" приписывают экс-помощнику. Много вопросов вызывает и недавний теракт в Кабуле, который сорвал готовившиеся переговоры президента США с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кэмп-Дэвиде, против чего категорически выступали Болтон и государственный секретарь США Майк Помпео и после чего переговорный процесс был сорван. Экс-помощник считался противником мирного процесса в Катаре - переговоров США с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и считал силовой сценарий в Афганистане "единственно верным". Кстати, те талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые ведут переговоры с США, дают понять, что "дело тут нечистое", и выразили готовность к возобновлению диалога. Одним словом, развитие событий на афганском треке стало приобретать для США острый и даже драматический характер.

Но Болтон проявлял повышенную активность и на иранском направлении. Не случайно официальный представитель иранского МИД, комментируя его отставку, напомнил, как несколько месяцев назад экс-помощник обещал, что "Ирана не станет в течение трех месяцев". Совершая в конце прошлого года визит в страны Закавказья, он пытался выстраивать самые невероятные антииранские геополитические конструкции, которые США якобы намерены были реализовать в выстраивании своей политики в отношении Азербайджана, Грузии и Армении. Американское издание Eurasianet (США) заявляло, что Болтон в Закавказье "должен был" уточнить для Вашингтона "чрезвычайно важную географическую роль региона, которую они играют в отношениях с Ираном, в отношениях с Россией, в отношениях с Турцией". Однако, как считает старший научный сотрудник Российско-Евразийской программы Фонда Карнеги за международный мир, аналитического центра Пол Стронски, "у Болтона там ничего не получилось", хотя многие местные эксперты уверяли всех в том, что "события в этом регионе развивались все же "под знаком Вашингтона". Более того, США не добились поставленных целей в ходе долгой дипломатической и экономической кампании против Ирана, не смогли заставить другие страны ограничить связи с Тегераном. Белый дом вынужден был смириться с фактором укрепления отношений между странами Закавказья и Ираном, учитывая их географическую близость и общую историю.

Мы это к тому, что Болтон, выступая часто с громогласными заявлениями, еще больше запутывал внешнюю политику США, вводя их в зоны шаткого геополитического положения и нарушения равновесия. Более того, у Вашингтона так и не сформировалась внятная стратегия действий даже в отношении Тегерана. До определенного момента Трампа такой ход событий, возможно, по каким-то причинам устраивал. Но когда Болтон пошел на собственную игру, идя на несогласованные с президентом действия, от него решили громко избавиться, как это было сделано ранее с Майклом Флинном и Гербертом Макмастером. Что дальше и кто теперь будет помогать Трампу развязывать туго затянутые Болтоном афганский и иранский узлы? Сказать сложно. Не исключено, что на афганском направлении Вашингтон пойдет на более тесную координацию в действиях с Россией и, возможно, другими региональными игроками. Возможно и то, что в самое ближайшее время Вашингтон смягчит риторику в отношении Тегерана. Можно также предполагать, что США станут сужать пространство конфронтации и с Россией.

Будем ждать и наблюдать, как дальше станут проецироваться и продвигаться американские интересы в мировой политике в целом и в Афганистане и в Иране в частности. Наступает эпоха больших перемен.
11 сентября 2019
Станислав Тарасов

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1568201940
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Председатель Мажилиса Н.Нигматулин рассказал Елбасы о законотворческой работе
- Правительство приняло проект Общенационального плана по реализации Послания Главы государства
- В Мажилисе презентован проект Административного процедурно-процессуального кодекса
- Политолог Данияр Ашимбаев - о первом заседании НСОД: Президенту нужен тайм-аут
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 сентября 2019 года №663
- Кадровые перестановки
- О заседаниях Государственных комиссий по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Абая Кунанбайулы и 1150-летнего юбилея Абу Насра аль-Фараби
- МИИР РК примет ряд мер для снижения стоимости авиабилетов в Казахстане
- Железные дороги Казахстана и Китая становятся ближе
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  