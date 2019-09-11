Тайны загадочного теракта 9/11: более 4 тысяч пострадавших массово заболели раком - и это не совпадение

17:19 11.09.2019

О причинах и исполнителях самого страшного теракта в истории человечества, именуемого как "9/11", спорят до сих пор. Спустя 18 лет тайн у чудовищной трагедии только прибавилось.



К годовщине теракта стала распространяться новость о том, что пострадавшие массово заболели раком. Недугу подверглись более 4 тыс. американцев - некоторые эксперты считают, что это не совпадение, хотя стопроцентных доказательств связи между заболеванием и пикированием самолетов в "башни-близнецы" нет.

Наблюдения за жертвами событий 9/11 проводились учеными в течение 15 лет. Сюда же относятся волонтеры и спасатели, помогавшие выжившим. Общее количество пострадавших в результате теракта насчитывает около 10 тыс. человек, летом этого года власти США расширили этот список до 21 тыс. человек.



Среди них специалисты нашли у 4 тыс. человек различные онкологические заболевания. В основном это рак простаты, молочных желез и кожи. По результатам исследования, число заболеваний резко возросло до 30%, а это, считают сторонники теории заговора, может быть неким знаком.

Многие из них уверены, что за гибелью почти 3 тыс. человек из-за взрывов в "башнях-близнецах" стоят американские спецслужбы, которые хотели таким способом вовлечь США в войну против исламского мира. Это, собственно, и случилось после чудовищной трагедии и продолжается до сих пор. Наверное, поэтому события 11 сентября были самым нашумевшим терактом на территории Соединенных Штатов в 21 веке. Зато умелыми руками американцев, поддерживающих "нужных" террористов на Ближнем Востоке, они теперь грохочут в Европе.



Основная версия от сторонников теории заговора такова: "башни-близнецы" так быстро рухнули из-за контролируемого сноса химической смесью под названием "нанотермит" или "супертермит". Хотя многие вообще не верят в существование этого вещества (научно не доказано) и говорят, что здание невозможно снести ни термитом, ни динамитом. Только если ядерным зарядом. А где "ядерка", там и онкологические заболевания. Вот тут-то "заговорщики" и увидели связь.



Впрочем, официальная версия далека от домыслов, но и она имеет множество изъянов. Эксперты так и не могут понять, почему башни разрушились буквально за секунды. Власти утверждали, что к этому привел взрыв двигателей самолетов, чье топливо из-за быстрого сгорания ослабило балки, и они буквально "сложились домиком".

"Заговорщики" и некоторые очевидцы не верят в эту версию и утверждают, что слышали взрывы еще до появления самолетов. Впрочем, о существовании "боингов" тоже есть разногласия - многие считают, что их "прифотошопили" на снимках и видео для правдоподобности.



Да и на многих фото следы развалов не совпадают с теми, которые должны были остаться после столкновения самолета со зданием.

Плюс к этому, недавно в Сети всплыли более 2 тыс. неопубликованных фотографий с места трагедии. На некоторых снимках запечатлены очень довольные ликвидаторы последствий, а это немного настораживает. Как и массово заболевшие раком люди-жертвы теракта.



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Правды мы никогда не узнаем - это факт.



Алина Кузьмина, специально для "Русской Весны"

11.09.2019