Расцвет Таджикистана и таджикского народа пришелся на 1960-70 годы, - профессор И.Усмонов

17:29 11.09.2019

Ибрагим Усмонов: в жизни бывают и взлеты, и падения

1 часов назад

Искандар Фируз

Амриддин Олим

Афсона Акобиршоева



Профессор Ибрагим Усмонов, экс-советник президента Таджикистана и член Комиссии по национальному примирению, отметил свое 70-летие. В этот день Ибрагим Усмонов стал гостем Радио Озоди.

Радио Озоди: Как Вы можете оценить прошедшие 70 лет своей жизни?

Ибрагим Усмонов: Я счастлив, что моя молодость пришлась на развитый период советской эпохи. Я был свидетелем практического воплощения марксистских идей в жизнь. Великие люди того времени говорили, что общество только тогда может быть свободным, когда будут защищены интересы всех и каждого. Это было общество, которое отражало чаяния нашего народа, мусульман Востока. Только тогда, когда я увижу лучшее общество, смогу сказать, что есть общество лучше. Но пока я не могу такого сказать. Моя молодость совпала с лучшим периодом проявления свободы человека.

Радио Озоди: То есть сейчас все не так?



Ибрагим Усмонов: Сейчас как-то все непонятно. Свобода человека может быть обеспечена тогда, когда у правительства будет возможность выплачивать хорошую зарплату в полном объеме, хорошую пенсию для пожилых людей, но пока мы не достигли этого. Мы на верном пути, но еще не достигли цели.

Радио Озоди: Говорят, в коммунистические времена вы были преподавателем, отстаивающим демократические ценности, а в период демократии стали яростным коммунистом? Это действительно так?

Ибрагим Усмонов: Причина в том, что я не изменил своих политических взглядов. В глазах тех, кто учился в трудные времена, я был демократом, потому что на лекциях говорил о том, что хотели услышать студенты. Хотя мои слова не были антикоммунистическими. Я говорил об упадке коммунистических идей и ошибках. Нынешняя молодежь в области демократии ушла далеко вперед, и хотя я продолжаю говорить о том же, меня уже воспринимают коммунистом. Эти молодые люди более свободны, и на их взгляд, свобода моего времени была весьма сомнительной. Это как великие националистические идеи Ахмади Дониша, которые в наше время казались не такими ярко выраженными. Ведь он не говорил так, как мы говорим сейчас о своей нации.

Радио Озоди: О каких событиях в своей жизни Вы не хотели бы вспоминать вообще? И о каких вспоминаете с теплотой?

Ибрагим Усмонов: Самые хорошие воспоминания связаны с 60-70-ми годами, когда таджикский народ имел высокое чувство патриотизма. Тогда гордились быть таджиками. В своей жизни, к счастью, я редко сталкивался с плохими людьми. Учился в Таджикистане и Москве. Преподавал в Таджикистане и Афганистане. В сфере журналистике я мог писать то, о чем думал. Я был одним из первых, кто поднял вопрос о придании таджикскому языку статуса государственного, и был поддержан в этом вопросе великими личностями, как Отахон Латифи. Самой важной миссией в своей жизни считаю участие в мирных межтаджикских переговорах в составе правительственной делегации, где я отстаивал интересы властей.

Радио Озоди: Были ли в Вашей жизни ситуации, повторения которых Вы бы не желали?

Ибрагим Усмонов: Хорошие и плохие события случаются в жизни каждого человека, но у меня не было таких ситуаций, повторения которых я бы не желал. В жизни бывают и взлеты, и падения, и в этом смысл жизни. Никто не может быть застрахован от этого, но надо преодолевать такие периоды с достоинством.

Радио Озоди: В настоящее время уровень профессионализма таджикских журналистов подвергается критике, и вину за это возлагают на некоторые вузы. Согласны ли вы с этим мнением, как бывший декан факультета журналистики?

Ибрагим Усмонов: Я хотел бы отметить два момента. Разница между журналистом и другим представителем интеллигенции в том, что первый, говоря от своего имени, делится с другими своими мыслями.

К сожалению, в современной таджикской журналистике можно по пальцам руки сосчитать тех, которые пишут от своего имени. Говоря о преподавателях факультета журналистики Таджикского национального университета, мне хочется рыдать навзрыд. Учителем может быть тот, кто может сам писать. На факультете есть только два или три настоящих преподавателя журналистики. Имею в виду тех, кто сам может писать. К сожалению, других достойных лиц на этом факультете не вижу.

Наши специалисты даже не смогли полностью исследовать историю возникновения и развития хотя бы одной газеты. В настоящее время у нас даже нет таких публицистов, как Саидризо Ализода, Отахон Латифи и Нур Табаров. Даже не могу представить, чему могут научить большинство преподавателей факультета журналистики. Журналистика - это не литература или язык, журналистика – это, прежде всего, политическое мышление и его изложение хорошим, понятным языком.

Радио Озоди: Что Вы думаете о пропаганде и контр-пропаганде? На Ваш взгляд, это тоже журналистика?

Ибрагим Усмонов: Я считаю пропаганду частью журналистики. Писать – это одно, распространять – совсем другое. Пропаганда – это распространение взглядов и фактов, то, что владелец СМИ разрешит публиковать. Издатели правительственной газеты "Джумхурият" разрешают не все публиковать, то же самое наблюдается в других редакциях, будь то Радио Озоди, "СССР" или "Фараж". Хотим мы того или нет, но пропаганда является неотъемлемой частью журналистики.

Радио Озоди: Существует ли в мире свобода слова?

Ибрагим Усмонов: В одной из своих книг, ссылаясь на цитаты Владимира Ленина, я задался вопросом, свобода от кого и от чего? Можно ли считать свободой слова все, что пишут в Интернете? Не думаю, что это свобода. Свобода должна отстаивать интересы большинства. Проправительственная журналистика действует по опыту прошлых лет и нуждается в реформе, она должна соответствовать современным реалиям. Вот и получается, что проправительственная журналистика до сих пор не может выйти за установленные рамки, а независимая журналистика еще не приблизилась к стандартам. О свободе слова можно говорить только тогда, когда государство может быть самодостаточным и может удовлетворять потребности подведомственных ему структур. Таджикистан движется в этом направлении, но пока не достиг цели.

Радио Озоди: Выходит, Ваши произведения тоже не были свободными?

Ибрагим Усмонов: Конечно, не были. Это результат того, что я мог изложить. Никто не может быть свободным от своего окружения. Даже лауреаты Нобелевской премии. Все они были награждены не за художественность своей работы, а за идею. Так кто же свободен? Даже если кто-то захочет писать свободно, он не сможет опубликовать это. Всякая свобода относительна.

Радио Озоди: Главным редакторам СМИ даны письменные указания о том, чтобы глаголы, относящиеся к главе государства и Рустаму Эмомали, были использованы во множественном числе. К остальным лицам глаголы должны употребляться по-прежнему, в единственном числе. Что это, на Ваш взгляд?

Ибрагим Усмонов: Наша литература склонна к восхвалению и уважительному обращению к лидерам. Такое обращение перешло и в общество. Высокопоставленных чиновников называют на "вы", а всех усопших, даже из числа великих людей, вспоминают в единственном числе. Например, устод Айни, устод Гафуров. Это продолжение традиций средневековой таджикской литературы.