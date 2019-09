Монголия аннулировала лицензии у канадской Centerra Gold, "успешно" работающей в Киргизии

19:09 11.09.2019

10 сентября кассационный суд по административным делам столицы Монголии принял решение об аннулировании геологоразведочных и эксплуатационных лицензий у канадской компании "Сентерраголд Монголия" (Centerra Gold Inc), сообщает издание "Монголия Сейчас".



Как пишет издание, закончилось многолетнее противостояние между крупнейшей канадской золотодобывающей компанией и монгольскими экологами. Считается, что гора Ноен уул хранит в себе ценные археологические артефакты гуннского периода.

Отмечается, что иск был подан негосударственной организацией "Движение за спасение горы Ноен уул".

Centerra Gold Inc. – канадская золотодобывающая компания, специализирующаяся на эксплуатации, разработке, геологической разведке и приобретении объектов золотодобычи в Северной Америке, Азии и других регионах мира. Является крупнейшей западной компанией-производителем золота в Центральной Азии.

Отметим, в Кыргызстане Centerra Gold Inc. связана с рудником "Кумтор". В настоящее время общественность и активисты выступают против нового соглашения правительства с Centerra, взамен которого будут проводиться геологоразведочные работы на территории Сарычат-Эрташского заповедника.