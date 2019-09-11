Токаев и Си подписали в Пекине 9 соглашений/меморандумов и 1 "техническую спецификацию"

21:59 11.09.2019

Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин подписали Совместное заявление

Председатель КНР в своем приветственном слове подчеркнул, что Казахстан является крупной страной в Центральной Азии и имеет большое влияние в Центральной Евразии.



Фото : Акорда

11 сентября 2019, 21:14



В ходе официальной церемонии встречи Касым-Жомарта Токаева и Си Цзиньпина прозвучали государственные гимны Республики Казахстан и Китайской Народной Республики. Начальник Почетного караула отдал приветственный рапорт. Главы государств совершили обход строя Почетного караула. Далее Президент Казахстана и Председатель КНР участвовали в смотре роты Почетного караула, который сопровождался артиллерийскими залпами, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

По завершении церемонии Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин прошли в зал переговоров.

Президент Казахстана отметил, что очень рад вновь встретиться с китайским лидером спустя несколько месяцев после саммита ШОС в Бишкеке. Выразив признательность за гостеприимство, Касым-Жомарт Токаев передал Председателю КНР привет и наилучшие пожелания от его друга, Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.



- Наша встреча происходит накануне 70-летия КНР. Это очень большая историческая дата. Пользуясь возможностью, я хотел бы поздравить Вас и весь китайский народ с этой датой. К данному юбилею Китай подошел с большими успехами в социально-экономическом и политическом развитии. Я считаю, что это событие имеет большое историческое значение не только для Китайской Народной Республики, но и для всего мира. Весь мир с большим вниманием наблюдает за развитием вашего государства, - подчеркнул Глава государства.



По словам Касым-Жомарта Токаева, семидесятилетний путь был очень сложным для Китая, но благодаря реформам, которые были начаты в конце 1970-х годов под руководством Дэн Сяопина, китайский народ достиг колоссального прогресса в своем развитии.



- Считаем, что успехи Китая являются серьезной основой для развития сотрудничества между нашими государства. Сегодня мы подпишем Совместное заявление, в котором подтвердим, что Казахстан и Китай будут развивать долговременное, стратегическое, всестороннее партнерство. Данная договоренность, достигнутая на высшем уровне, является солидной правовой и политической базой нашего дальнейшего сотрудничества, - сказал Президент Казахстана.



Председатель КНР Си Цзиньпин в своем приветственном слове подчеркнул, что Казахстан является крупной страной в Центральной Азии и имеет большое влияние в Центральной Евразии.

- Под руководством Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева ваша страна добилась впечатляющих успехов, создала модель развития с национальной спецификой. Став Президентом, вы провозгласили три принципа своей курса - преемственность, справедливость и прогресс. Вашими целями стали развитие экономики, создание рабочих мест, борьба с коррупцией, повышение уровня социальной защиты. Это отвечает чаяниям народа Казахстана.​ Все ваши начинания нацелены на это. Хочу пожелать дружественному народу Казахстана благополучия и процветания, - сказал китайский лидер.



По итогам переговоров Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Председателя КНР Си Цзиньпина подписаны следующие документы:

1. Совместное заявление глав государств;

2. Соглашение между Правительством РК и Правительством КНР о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасения гражданских воздушных судов;

3. Меморандум о взаимопонимании между Правительством РК и Правительством КНР о реализации Плана сотрудничества по сопряжению Новой экономической политики "Нұрлы жол" и строительства "Экономического пояса Шелкового пути" (ЭПШП);

4. Соглашение между Правительством РК и Правительством КНР о сотрудничестве по проекту предоставления суперкомпьютера казахстанской стороне Правительством КНР;

5. Меморандум о взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции РК и Министерством коммерции КНР;

6. Протокол между Министерством сельского хозяйства РК и Главным таможенным управлением КНР по инспекционным, карантинным и ветеринарно-санитарным требованиям, предъявляемым к молочной продукции, экспортируемой из РК в КНР;

7. Протокол между Министерством сельского хозяйства РК и Главным таможенным управлением КНР по инспекционным, карантинным и ветеринарно-санитарным требованиям, предъявляемым к шерстяному сырью, экспортируемому из РК в КНР;

8. Меморандум между Министерством финансов РК и Главным таможенным управлением КНР по укреплению сотрудничества в области приграничной защиты прав интеллектуальной собственности;

9. Протокол между Министерством сельского хозяйства РК и Главным таможенным управлением КНР по инспекционным, карантинным и ветеринарно-санитарным требованиям, предъявляемым ко льну, экспортируемому из РК в КНР;

10. Техническая спецификация обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенные границы Республики Казахстан и Китайской Народной Республики.