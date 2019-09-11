В Пекине предпочли не замечать антикитайские митинги в Казахстане, - В.Панфилова

22:23 11.09.2019

Токаев меняет экономическую повестку в связях с КНР.



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

11.09.2019



Глава МИД КНР Ян Цзечи и президент Казахстана Касым- Жомарт Токаев обсудили стратегическое сотрудничество двух стран.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Пекин назвал Китай великим государством, второй экономикой мира, дружественной страной и заверил, что стратегическое партнерство с КНР будет продолжено. Заявление главы государства стало ответом на требования участников антикитайских митингов остановить растущее влияние Пекина в республике.

Сегодня состоится встреча Касым-Жомарта Токаева с председателем КНР Си Цзиньпином. Накануне казахстанский президент провел переговоры с главой МИД КНР Ян Цзечи, в ходе которых подчеркнул, что Китай для Казахстана "является соседним, дружественным государством, второй экономикой мира", и заверил, что все договоренности, которые были достигнуты между первым президентом Нурсултаном Назарбаевым и председателем Си Цзиньпином, получат дальнейшее развитие.

Напомним, что именно эти договоренности, речь идет о соглашении, которое было подписано в 2015 году о вводе в эксплуатацию 55 объектов на сумму 27 млрд долл., вызвали в Казахстане массовые акции протеста. Жители шести городов Казахстана – Нур-Султана, Алма-Аты, Караганды, Шимкента, Актобе и Жанаозеня – в начале сентября провели акции протеста, на которых требовали остановить экспансию Китая (подробнее см. "НГ" от 05.09.19). По мнению директора Группы оценки рисков Досыма Сатпаева, эта экономическая программа, сформированная в свое время Назарбаевым в рамках инициативы "Один пояс – один путь", является большой проблемой для президента Токаева. "Потому что антикитайские настроения никуда не денутся. Тем более что из всех стран Центральной Азии именно в Казахстане китайские настроения имеют более глубокие корни", – сказал "НГ" Сатпаев. По его словам, многими казахами Китай в течение столетий воспринимался чаще как враг, нежели партнер. "А поскольку национал-патриотические настроения в Казахстане усиливаются, а именно они традиционно базировались на нескольких важных посылах, один из которых состоит в том, что Китай для Казахстана больше угроза, чем возможность, то антикитайские настроения будут расти. По мнению радикально настроенного крыла национал-патриотов, в будущем кроме экономической экспансии Китай попытается реализовать в Казахстане свои военно-политические интересы. Как сейчас это наблюдается в Таджикистане. Геополитическая формула – вначале приходит священник, потом купец, потом солдат – работает", – отметил Сатпаев. Другая причина антикитайских настроений – политика казахстанского руководства. Многие подозревают, что власть подписывает невыгодные для страны контракты с Китаем. Кроме того, сам Китай дает поводы, в частности, создание лагерей по перевоспитанию в Синьцзяне, где содержатся этнические казахи.

По мнению директора Центра исследований проблем Центральной Азии и Афганистана МГИМО Андрея Казанцева, Китай для Казахстана – партнер, несмотря на все антикитайские протесты. "Казахстан проводит многовекторную внешнюю политику, поэтому заинтересован в дружественных отношениях со всеми странами мира, прежде всего с ключевыми – Россией, Китаем, США, Евросоюзом. Что же касается антикитайских митингов, то Пекину по большому счету не так важно, что происходит внутри центральноазиатской республики. Важно, чтобы местные власти поддерживали порядок и позволяли функционировать уже согласованным проектам", – сказал "НГ" Казанцев. Он отметил, что в Китае тоже протестуют, и не где-нибудь, а в Гонконге. Но даже эти протесты не вызывают особого беспокойства у Пекина. Ему главное, чтобы выполнялись все взятые на себя обязательства. Что же касается Казахстана, то, по мнению эксперта, у него нет альтернативы, кроме как продолжать развивать сотрудничество с Китаем.

"Китай сегодня – это первая экономика мира, вторая сверхдержава, которая соревнуется с первой – США, и ближайший сосед Казахстана. Поэтому Токаев будет продолжать политику Нурсултана Назарбаева относительно Китая и даже развивать ее в силу известных обстоятельств, связанных с его карьерным путем и научной специализацией. Не исключаю, что Токаев получит некий кредит доверия со стороны Китая, и думаю, что он его вполне оправдает", – отметил эксперт.

Между тем в ходе визита в Китай Касым-Жомарт Токаев попытался перевести экономическую повестку в новое русло. На состоявшемся вчера в Пекине заседании казахстанско-китайского Делового совета казахстанский президент отметил, что для республики особый интерес представляет развитие "новой экономики", основанной на инновациях и новых технологиях, а также высокотехнологичных производств и элементов Индустрии 4.0. Двустороннее сотрудничество в данной сфере, по мнению Токаева, приобретает особое значение в связи с тем, что за последние годы Китай стал признанным мировым лидером в развитии и внедрении новейших технологий. "Мы заинтересованы в создании совместных инновационных предприятий, технопарков и IT-центров с китайскими компаниями", – подчеркнул глава Казахстана. Сегодня он посетит Ханьчжоу, где ознакомится с деятельностью компании Hikvision – ведущего мирового поставщика инновационных продуктов.

Токаев призвал китайских бизнесменов более активно использовать для финансовых операций биржу МФЦА (Международный финансовый центр "Астана"), отметив, что она представляет собой уникальный для региона институт, где уже зарегистрировано более 250 компаний.

В качестве перспективных направлений двустороннего сотрудничества Токаев выделил сельское хозяйство и развитие транспортной инфраструктуры. "Через территорию Казахстана проходит пять железнодорожных и шесть автомобильных международных маршрутов, которые связывают Китай и другие страны Азии с Европой, а также Ближним Востоком. Это позволяет доставлять грузы в Европу из Китая через Казахстан и обратно за 15 дней, тогда как доставка морским путем занимает в два-три раза больше времени. А реализуемая в Казахстане госпрограмма инфраструктурного развития "Нурлы жол", сопряженная с китайским проектом "Один пояс – один путь", позволит возродить былое величие Шелкового пути", – заметил Токаев.