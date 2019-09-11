Саудиты укажут нефтяным ценам правильный коридор, - М.Сергеев

00:18 12.09.2019

Дисциплина исполнения соглашений ОПЕК+ выходит на первый план

Михаил Сергеев

Зав. отделом экономики "Независимой газеты"

11.09.2019



Министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан

не исключает новых сокращений добычи

сырья.

Министерский комитет стран – участниц соглашения ОПЕК+ может одобрить новое сокращение добычи нефти. К такому решению нефтеэкспортеров подталкивает явное замедление мирового спроса на нефть. А также заинтересованность первой скрипки картеля ОПЕК – Саудовской Аравии в повышении мировых цен на нефть для более выгодной продажи акций крупнейшей госкомпании Saudi Aramco. Впрочем, некоторые участники ОПЕК+ считают, что в снижении добычи нет необходимости, поскольку мировой рынок сбалансирован.



Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ в четверг, 12 сентября, обсудит проблему замедления роста мировой экономики, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. "Мы обеспокоены замедлением экономики. Это происходит в результате торговых войн, санкционных ограничений. Нам бы хотелось, чтобы все такие моменты неопределенности были минимизированы, так как рынок очень чувствителен к таким вещам. Этот вопрос будет завтра обсуждаться", – сказал он.

Новак добавил, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) оценивает ситуацию на рынке, вопрос целесообразности углубления квот на сокращение добычи – не его компетенция.

Однако министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан сообщил, что министерский комитет ОПЕК+ на заседании в четверг может обсудить необходимость более глубокого сокращения добычи, чем 1,2 млн барр. в сутки (б/с), к уровню октября 2018 года.

На предыдущем заседании ОПЕК обсуждалось снижение добычи на 1,6–1,8 млн б/с, но против него выступили некоторые участники, и поэтому было принято решение снизить производство на 1,2 млн б/с, сообщил иракский министр.

Однако новых сокращений добычи ожидают далеко не все. Принципиальных решений, в том числе по увеличению обязательств по сокращению добычи нефти, на предстоящем в четверг министерском мониторинговом комитете ОПЕК+ не ожидается, сказал в среду министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

Однако российские эксперты предполагают, что новый министр нефти Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман может повлиять на возможность более глубоких сокращений добычи.

"Назначение нового министра энергетики Саудовской Аравии может говорить о том, что власти королевства были недовольны прежней работой в достижении более высоких цен на нефть. Весьма вероятно, что новый министр может предпринять более радикальные меры по достижению этой цели. Одной из них может быть более сильное сокращение добычи нефти странами – членами ОПЕК+", – считает директор офиса продаж "БКС Брокер" Вячеслав Абрамов. Саудовская Аравия заинтересована в более высоких ценах на нефть помимо исполнения бюджета, еще и в проведении IPO Saudi Aramco. Чем выше будут цены на нефть, тем выше будет оценка компании, что позволит более удачно разместить акции, напоминает эксперт. "Сейчас нефть сорта Brent торгуется в диапазоне 58–64 долл. Хотя для всех стран картеля более предпочтительным вариантом стал бы интервал 65–68 долл., который ближе к комфортному для СА уровню в 70 долларов", – рассуждает Абрамов. Впрочем, российские нефтяники, по его словам, вряд ли будут приветствовать более глубокое сокращение добычи из-за потери выручки и роста технологических издержек.

"В настоящий момент ОПЕК+ вряд ли продемонстрирует готовность к более глубоким сокращениям нефтедобычи. При сохранении текущих условий сделки нефть все еще может реализовать потенциал своего роста до конца этого года", – считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

"Совсем не обязательно, что на заседании мониторингового комитета в четверг будут даны конкретные рекомендации в отношении добычи нефти. Участники встречи могут оставить на некоторое время нефтяной рынок в неведении по поводу изменений сделки ОПЕК+", – считает руководитель спецпроектов Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Александр Перов. Он советует обратить внимание на признаки изменения политики СА в отношении ОПЕК+. Можно предположить, что сейчас главной целью саудитов станет дисциплина исполнения соглашения всеми участниками ОПЕК+. Сейчас основное бремя по сокращению добычи несет Саудовская Аравия, которая даже перевыполняет свои обязательства, в то время как другие участники очень часто саботируют соглашение. В таких условиях говорить о том, что Саудовская Аравия сейчас предложит ОПЕК+ очередной ориентир по сокращению добычи, чтобы самой же героически его достигать, вряд ли уместно. Главное сейчас для королевства – добиться максимального выполнения своих обязательств от других стран ОПЕК+, в том числе от России. Лишь после этого можно будет ставить новые цели", – говорит Александр Перов.

С этим согласен и руководитель аналитического управления ФНЭБ Александр Пасечник. "Снижение нефтяных цен ниже 60 долл. произошло после сообщений, что картель начал добывать больше нефти за счет увеличения производства в Нигерии и Ираке. Именно здесь надо поднимать дисциплину и думать о перетоке квот внутри ОПЕК. Менять соглашение ОПЕК+ острой необходимости нет", – отмечает Пасечник.

"Снижение квот на добычу можно ожидать в перспективе 6–12 месяцев. В этом случае рост цен может составить до 10–15 долл. за баррель и будет достаточно устойчивым", – предполагает финансовый директор финтех-маркетплейса VR_Bank Роман Ромашевский.