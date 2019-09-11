 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 12.09.2019
01:47  В труднодоступном районе Узбекистана найдены древние петроглифы
00:48  Куляб. Сват Рахмона вместе с племянниками избил сотрудника тадж-милиции
00:42  Силиконовое мышление. Как мир вещей будет замещать мир людей, - А.Дугин
00:18  Саудиты укажут нефтяным ценам правильный коридор, - М.Сергеев
Среда, 11.09.2019
22:23  В Пекине предпочли не замечать антикитайские митинги в Казахстане, - В.Панфилова
21:59  Токаев и Си подписали в Пекине 9 соглашений/меморандумов и 1 "техническую спецификацию"
21:07  Семейственность по-японски. Синдзиро Коидзуми стал министром в 4 поколении Коидзуми

20:55  Узбекистан. Герои и/или АнтиГерои нашего времени, - Б.Мусаев
19:09  Монголия аннулировала лицензии у канадской Centerra Gold, "успешно" работающей в Киргизии
18:23  Где живут внуки Горбачева и Ельцина. Славное потомство Просра I и Просра II-го
17:29  Расцвет Таджикистана и таджикского народа пришелся на 1960-70 годы, - профессор И.Усмонов
17:19  Тайны загадочного теракта 9/11: более 4 тысяч пострадавших массово заболели раком - и это не совпадение
17:06  Foreign Affairs: Американцы не поддерживают настрой элиты на конфликт с Россией и Китаем
14:39  Болтон оставил Трампу затянутые афганский и иранский узлы, - "Регнум"
13:29  Семейство предателей Смоленковых в спешке бежало из своего дома-укрытия в США
13:03  Талибы могут загнать американцев на крышу посольства в Кабуле
13:00  Какие народы предки узбеков?
12:57  Политическое и экономическое значение Рогунской ГЭС для ЦентрАзии, - С.Золов
12:56  "Ботай – начало степной цивилизации", - лекция профессора В.Зайберта в КазНУ
12:55  На смену "Северному потоку-2" идет "Степной поток"
12:51  Вашингтон везде видит китайских и российских шпионов, - Forbes
12:36  Кыргызы в панике. Узбеки подтянули военную технику к Керкиданскому водохранилищу
11:54  Автогонщик Михаэль Шумахер пришел в сознание после 6 лет комы
10:49  Северный поход. Афган-армия наступает на талибов в Бадахшане
10:39  КазДеп Смагул предлагает поименовать улицу в Нур-Султане именем Джучи-хана
10:35  Каз бла-бла-2. Президент Токаев выступает в Китае только на казахском
09:51  Каз бла-бла... Токаев утвердил "Общенациональный план" "конструктивного общественного диалога"
09:47  Китай и Иран создают совместную "Военную комиссию". Заявка на военный блок?
09:37  КырБуржуин "Раим-миллион" проводит в Оше турнир по кулатуу эртаймаш - национальной борьбе
09:04  Китай перестает торговать с США, - А.Запольскис
09:02  Назарбаев понял послание второго президента как отход от его стратегии, - iarex.ru
08:54  Мирзиеев сгреб "президентские" и прочие VIP-спецшколы в подчинение особому Агентству при Кабмине
08:29  Российские военные базы на службе Центральной Азии, - А.Храмчихин
08:24  Как связаны нынешние киргизы с енисейскими кыргызами
08:07  Кто подставил президента Трампа с афганским Талибаном?
07:48  Паван Сингх возглавил "Tengri Bank" и другие кадровые подвижки в Казахстане
07:42  КитАрмия. НОАК избавилась от многомиллионной пехоты
07:40  Антикитайские митинги в Казахстане: Внутриэлитная борьба обостряется
07:32  "Хезболлах" и Израиль готовятся к войне? - Н.Бобкин
07:30  Зря не позвали Горбачева... Отчет о первом заседении КазНСОД, - Д.Ашимбаев
07:27  Чему Путину, Медведеву и Кудрину надо поучиться у Сталина , - В.Катасонов
07:22  Чему равен косинус? Кандидат в министры Кыр-образования не смог ответить на вопрос,- 24.kg
07:05  Китай добрался до ядерного реактора Израиля, - И.Субботин
Вторник, 10.09.2019
20:15  Правительство Узбекистана установило цены за сбор хлопка - 1 тонна за $64
20:08  Туркменистан вошел в топ-3 стран с самой жесткой цензурой в отношении СМИ. Вместе с Эритреей и КНДР
19:17  Главный буржуин Китая Джек Ма ушел на пенсию с поста главы Alibaba в 55 лет
19:16  Трамп уволил одиозного советника по нацбезу Джона Болтона
18:46  КазПрез-2 Токаев прибыл с официальным визитом в КНР
17:56  Главой ГУБОП МВД Киргизии стал Каныбек Абдрахманов. Ранее он обвинялся в вымогательстве взятки
17:28  Alibaba и даосизм: как Джек Ма построил бизнес-империю в Китае
17:24  Названо имя американского шпиона в РосПравительстве - Олег Смоленков
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Саудиты укажут нефтяным ценам правильный коридор, - М.Сергеев
00:18 12.09.2019

Дисциплина исполнения соглашений ОПЕК+ выходит на первый план
Михаил Сергеев
Зав. отделом экономики "Независимой газеты"
11.09.2019

Министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан
не исключает новых сокращений добычи
сырья.
Министерский комитет стран – участниц соглашения ОПЕК+ может одобрить новое сокращение добычи нефти. К такому решению нефтеэкспортеров подталкивает явное замедление мирового спроса на нефть. А также заинтересованность первой скрипки картеля ОПЕК – Саудовской Аравии в повышении мировых цен на нефть для более выгодной продажи акций крупнейшей госкомпании Saudi Aramco. Впрочем, некоторые участники ОПЕК+ считают, что в снижении добычи нет необходимости, поскольку мировой рынок сбалансирован.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ в четверг, 12 сентября, обсудит проблему замедления роста мировой экономики, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. "Мы обеспокоены замедлением экономики. Это происходит в результате торговых войн, санкционных ограничений. Нам бы хотелось, чтобы все такие моменты неопределенности были минимизированы, так как рынок очень чувствителен к таким вещам. Этот вопрос будет завтра обсуждаться", – сказал он.
Новак добавил, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) оценивает ситуацию на рынке, вопрос целесообразности углубления квот на сокращение добычи – не его компетенция.
Однако министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан сообщил, что министерский комитет ОПЕК+ на заседании в четверг может обсудить необходимость более глубокого сокращения добычи, чем 1,2 млн барр. в сутки (б/с), к уровню октября 2018 года.
На предыдущем заседании ОПЕК обсуждалось снижение добычи на 1,6–1,8 млн б/с, но против него выступили некоторые участники, и поэтому было принято решение снизить производство на 1,2 млн б/с, сообщил иракский министр.
Однако новых сокращений добычи ожидают далеко не все. Принципиальных решений, в том числе по увеличению обязательств по сокращению добычи нефти, на предстоящем в четверг министерском мониторинговом комитете ОПЕК+ не ожидается, сказал в среду министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.
Однако российские эксперты предполагают, что новый министр нефти Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман может повлиять на возможность более глубоких сокращений добычи.
"Назначение нового министра энергетики Саудовской Аравии может говорить о том, что власти королевства были недовольны прежней работой в достижении более высоких цен на нефть. Весьма вероятно, что новый министр может предпринять более радикальные меры по достижению этой цели. Одной из них может быть более сильное сокращение добычи нефти странами – членами ОПЕК+", – считает директор офиса продаж "БКС Брокер" Вячеслав Абрамов. Саудовская Аравия заинтересована в более высоких ценах на нефть помимо исполнения бюджета, еще и в проведении IPO Saudi Aramco. Чем выше будут цены на нефть, тем выше будет оценка компании, что позволит более удачно разместить акции, напоминает эксперт. "Сейчас нефть сорта Brent торгуется в диапазоне 58–64 долл. Хотя для всех стран картеля более предпочтительным вариантом стал бы интервал 65–68 долл., который ближе к комфортному для СА уровню в 70 долларов", – рассуждает Абрамов. Впрочем, российские нефтяники, по его словам, вряд ли будут приветствовать более глубокое сокращение добычи из-за потери выручки и роста технологических издержек.
"В настоящий момент ОПЕК+ вряд ли продемонстрирует готовность к более глубоким сокращениям нефтедобычи. При сохранении текущих условий сделки нефть все еще может реализовать потенциал своего роста до конца этого года", – считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.
"Совсем не обязательно, что на заседании мониторингового комитета в четверг будут даны конкретные рекомендации в отношении добычи нефти. Участники встречи могут оставить на некоторое время нефтяной рынок в неведении по поводу изменений сделки ОПЕК+", – считает руководитель спецпроектов Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Александр Перов. Он советует обратить внимание на признаки изменения политики СА в отношении ОПЕК+. Можно предположить, что сейчас главной целью саудитов станет дисциплина исполнения соглашения всеми участниками ОПЕК+. Сейчас основное бремя по сокращению добычи несет Саудовская Аравия, которая даже перевыполняет свои обязательства, в то время как другие участники очень часто саботируют соглашение. В таких условиях говорить о том, что Саудовская Аравия сейчас предложит ОПЕК+ очередной ориентир по сокращению добычи, чтобы самой же героически его достигать, вряд ли уместно. Главное сейчас для королевства – добиться максимального выполнения своих обязательств от других стран ОПЕК+, в том числе от России. Лишь после этого можно будет ставить новые цели", – говорит Александр Перов.
С этим согласен и руководитель аналитического управления ФНЭБ Александр Пасечник. "Снижение нефтяных цен ниже 60 долл. произошло после сообщений, что картель начал добывать больше нефти за счет увеличения производства в Нигерии и Ираке. Именно здесь надо поднимать дисциплину и думать о перетоке квот внутри ОПЕК. Менять соглашение ОПЕК+ острой необходимости нет", – отмечает Пасечник.
"Снижение квот на добычу можно ожидать в перспективе 6–12 месяцев. В этом случае рост цен может составить до 10–15 долл. за баррель и будет достаточно устойчивым", – предполагает финансовый директор финтех-маркетплейса VR_Bank Роман Ромашевский.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1568236680
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Председатель Мажилиса Н.Нигматулин рассказал Елбасы о законотворческой работе
- Правительство приняло проект Общенационального плана по реализации Послания Главы государства
- В Мажилисе презентован проект Административного процедурно-процессуального кодекса
- Политолог Данияр Ашимбаев - о первом заседании НСОД: Президенту нужен тайм-аут
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 сентября 2019 года №663
- Кадровые перестановки
- О заседаниях Государственных комиссий по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Абая Кунанбайулы и 1150-летнего юбилея Абу Насра аль-Фараби
- МИИР РК примет ряд мер для снижения стоимости авиабилетов в Казахстане
- Железные дороги Казахстана и Китая становятся ближе
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  