Силиконовое мышление. Как мир вещей будет замещать мир людей, - А.Дугин

00:42 12.09.2019

Силиконовое мышление

как мир вещей будет замещать мир людей



Александр Дугин



О современной философии. Что необходимо для перехода к миру вещей и искусственному интеллекту.



· Когда в объектно-ориентированной онтологии речь идет о реабилитации или апологии объекта и стремлении освободить от субъекта, речь идет о постфеноменологическом позитивизме. Харман, начинающий с Хайдеггера, определяет объект как нечто подручное. Объект как экзистенциал Дазайна, или ноэма. Это уже не дофеноменологический объект, с которым оперировали материалисты. Харман (и другие объектно ориентированные онтологи) понимают, что когда мы говорим об объекте, мы говорим о поле, находящемся внутри Дазайна, интенционального акта.



· Таким образом, объект в первом приближении – проекция нашей субъектности. Но какой субъектности? Новой хайдеггерианской, которая включает критику субъекта как такового.



· Под субъектностью, с которой имеют дело объектно ориентированные онтологи, подразумевается уже Дазайн – хайдеггерианское мыслящее присутствие, которое определяет мир, объекты как экзистенциалы мыслящего присутствия. Таким образом, это объект базового экзистенциального опыта.



· Далее, чтобы обосновать самостоятельность объекта и ликвидировать субъект, Харман ликвидирует не субъект, а Дазайн.



· Создание объектно ориентированной онтологии заменяет человеческое сознание субститутами.



· Решить трудную проблему сознания пытаются путем уничтожения сознания. Не будет сознания – не будет проблемы. Как будет функционировать мозг, если живет, но не мыслит? К этому и идет аналитическая философия. И постепенное погашение философской алертности к этому движется. Но объектно ориентированные философы делают из этого программу – они предлагают погасить человеческое мышление и посмотреть, что будет. Сложная проблема сознания ликвидируется при помощи ликвидации сознания.



· По мере угашения Дазайна сама проблема будет трансформироваться. Происходит выворачивание наизнанку всех экзистанциалов, которые были связаны с объектом. Начинается движение внутрь объекта, которое обеспечивается погашением Дазайна. Объект продолжает быть конституируемым субъектом – но только не тем сильным субъектом, а наоборот, расчленяющим себя, рассеивающимся. При постепенном саморасщеплении Дазайн начинает наделять продуктами своего распада объекты (как в фильмах Линча, где нога отвечает человеку).



· Объектно ориентированная онтология сводится к процессу упразднения Дазайна. Онтология некроза.





