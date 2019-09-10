Куляб. Сват Рахмона вместе с племянниками избил сотрудника тадж-милиции

00:48 12.09.2019

Сват президента Таджикистана вместе с племянниками избил сотрудника милиции, -

8 сентября в городе Куляб на юге Таджикистана Бег Сабур - глава Службы связи Таджикистана и сват президента Эмомали Рахмона – подрался с сотрудником уголовного розыска местного ОМВД, сообщает сайт Ахбор.



По словам очевидцев, сотрудник уголовного розыска накануне приезда президента Рахмона проверял объекты, находящиеся по маршруту поездки Рахмона. Он решил зайти и проверить одно из зданий, которые в Кулябе рядом с городским парком строит Бег Сабур. Его предупредили, что это здание свата президента, лучше его обойти. Но сотрудник милиции заявил, что ему все равно, это здание Бега или дега (дег на таджикском это казан и звучит оскорбительно). Его услышал сам Бег Сабур и напал на милиционера. Тут подоспели и племянники главы Службы связи, которые тоже присоединились к избиению офицера милиции. Потом избитого милиционера люди Бега Сабура передали его коллегам из кулябского ОМВД. Дальнейшая судьба сотрудника милиции неизвестна.

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По словам одного источника Ахбор, его задержали. Но эта информация пока не подтверждена другими источниками. Официальные власти этот инцидент не комментируют. Другие подробности избиения сотрудника милиции Бегом Сабуром и его племянниками пока не доступны.

Президент Таджикистана на следующей неделе посетит Куляб. Ожидается, что при его участии будут открыты гостиница и несколько жилых зданий, построенные Бегом Сабуром рядом с Кулябским городским парком.

Бег Сабур, глава Службы связи при правительстве Таджикистана и сват президента Эмомали Рахмона, несмотря на то, что законодательство страны запрещает госчиновникам заниматься бизнесом, является одним из лидеров на рынке строительства Таджикистана, говорится в статье.



Компании, принадлежащие Бегу Сабуру и членам его семьи, строят многочисленные объекты в городах Душанбе и Куляб. Бег Сабур в том числе возводит несколько жилых многоэтажек и гостиницу рядом с Кулябским городским парком культуры и отдыха. Эти объекты Бега Сабура планируют открыть на следующей неделе в присутствии его свата президента Эмомали Рахмона.

Сам Бег Сабур, прокомментировав сообщения о его бизнесе, заявил, что его цель в том, чтобы в Таджикистане не осталось ни одного бездомного.

"Но критики считают его живым монументом коррупции на высших этажах правительства Таджикистана и заявляют, что среди многочисленных сватов президента Рахмона ( у него 7 дочерей и двое сыновей) никто так не злоупотребляет родственными связями с главой государства как Бег Сабур", - пишет сайт Ахбор.