В труднодоступном районе Узбекистана найдены древние петроглифы

01:47 12.09.2019

Группа польских археологов из Варшавы, работающая в Узбекистане, обнаружила на склонах высокогорной долины Кызыл-Дара ранее неизвестный кластер наскальных рисунков, возраст которых исчисляется тысячелетиями.



Как сообщает Science in Poland, исследователи из Варшавского университета уже несколько лет проводят раскопки в горах Чаткал на северо-западе Узбекистана. За это время им удалось обнаружить следы нескольких стоянок человека возрастом порядка 40 тысяч лет. Новая находка оказалась еще более удивительной.



"Местные жители рассказали нам, что недалеко от места наших раскопок на скалах видны резные изображения, - говорит доктор Малгожата Кот, руководитель экспедиции. - Мы решили взглянуть на них сами. Информация подтвердилась, мы убедились в том, что количество наскальных работ поистине огромно. До сих пор они были совершенно неизвестны ученым".



Скопление петроглифов расположено на склонах высокогорной долины Кызыл-Дара. Они выполнены на огромных плоских скалах, расположенных на высоте от 2500 до 3100 метров над уровнем моря. По словам доктора Кот, это одно из самых высокогорных мест с наскальным искусством такого типа в Узбекистане.



В основном древние художники изображали животных. Наиболее популярны среди них горные козлы - изображения этого животного встречаются чаще всего.



По мнению ученых, на скалах преимущественно изображены сибирские горные козлы - это самый крупный вид на Земле. В настоящее время они находятся в списке исчезающих видов. Длина рогов этих животных может достигать почти полутора метров, а вес самцов превышает 100 кг.



Исследователи отмечают, что петроглифы расположены в труднодоступном месте. Найти их археологам помогли альпинисты.



Денис Передельский