 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 12.09.2019
09:30  Белоруссия все еще ждет почти $200 млн от Туркменистана. Аркадаг не расплатился за строительство Гарлыкского калийного комбината
09:11  "Мы - не чикмирики (сопливые) и не бараны, мы - элита", - кырдепутат Кожобек Рыспаев
09:08  Самого богатого русского буржуя Казахстана Розинова ("Иволга") будут судить за мошенничество
08:39  Шымкент. Крал у зверушек. Экс-директор Сайрам-Угамского нац-природ-парка Керимбеков приговорен к штрафу 7,6 лямов тенге
08:31  Япония вступила в "эпоху" транзита власти. Абэ перетасовал состав кабинета министров, - В.Скосырев
08:03  КырДепутатка Строкова не собирается извиняться перед невесткой премьер-министра
08:00  Подозреваемая в заговоре КырДепутатка Карамушкина обвиняет окружащих кыргызов в чинимом над ней произволе и беззаконии

07:59  В Узбе создано Агентство по защите прав потребителей
07:57  Ташкент. Боец MMA и 7-кратный чемпион Узбекстана по кикбоксингу Муслим Омонов погиб в групповой драке
01:47  Кызыл-Дара. В труднодоступном районе Узбекистана найдены древние петроглифы
00:48  Куляб. Сват Рахмона вместе с племянниками избил сотрудника тадж-милиции
00:42  Силиконовое мышление. Как мир вещей будет замещать мир людей, - А.Дугин
00:18  Саудиты укажут нефтяным ценам правильный коридор, - М.Сергеев
Среда, 11.09.2019
22:23  В Пекине предпочли не замечать антикитайские митинги в Казахстане, - В.Панфилова
21:59  Токаев и Си подписали в Пекине 9 соглашений/меморандумов и 1 "техническую спецификацию"
21:07  Семейственность по-японски. Синдзиро Коидзуми стал министром в 4 поколении Коидзуми
20:55  Узбекистан. Герои и/или АнтиГерои нашего времени, - Б.Мусаев
19:09  Монголия аннулировала лицензии у канадской Centerra Gold, "успешно" работающей в Киргизии
18:23  Где живут внуки Горбачева и Ельцина. Славное потомство Просра I и Просра II-го
17:29  Расцвет Таджикистана и таджикского народа пришелся на 1960-70 годы, - профессор И.Усмонов
17:19  Тайны загадочного теракта 9/11: более 4 тысяч пострадавших массово заболели раком - и это не совпадение
17:06  Foreign Affairs: Американцы не поддерживают настрой элиты на конфликт с Россией и Китаем
14:39  Болтон оставил Трампу затянутые афганский и иранский узлы, - "Регнум"
13:29  Семейство предателей Смоленковых в спешке бежало из своего дома-укрытия в США
13:03  Талибы могут загнать американцев на крышу посольства в Кабуле
13:00  Какие народы предки узбеков?
12:57  Политическое и экономическое значение Рогунской ГЭС для ЦентрАзии, - С.Золов
12:56  "Ботай – начало степной цивилизации", - лекция профессора В.Зайберта в КазНУ
12:55  На смену "Северному потоку-2" идет "Степной поток"
12:51  Вашингтон везде видит китайских и российских шпионов, - Forbes
12:36  Кыргызы в панике. Узбеки подтянули военную технику к Керкиданскому водохранилищу
11:54  Автогонщик Михаэль Шумахер пришел в сознание после 6 лет комы
10:49  Северный поход. Афган-армия наступает на талибов в Бадахшане
10:39  КазДеп Смагул предлагает поименовать улицу в Нур-Султане именем Джучи-хана
10:35  Каз бла-бла-2. Президент Токаев выступает в Китае только на казахском
09:51  Каз бла-бла... Токаев утвердил "Общенациональный план" "конструктивного общественного диалога"
09:47  Китай и Иран создают совместную "Военную комиссию". Заявка на военный блок?
09:37  КырБуржуин "Раим-миллион" проводит в Оше турнир по кулатуу эртаймаш - национальной борьбе
09:04  Китай перестает торговать с США, - А.Запольскис
09:02  Назарбаев понял послание второго президента как отход от его стратегии, - iarex.ru
08:54  Мирзиеев сгреб "президентские" и прочие VIP-спецшколы в подчинение особому Агентству при Кабмине
08:29  Российские военные базы на службе Центральной Азии, - А.Храмчихин
08:24  Как связаны нынешние киргизы с енисейскими кыргызами
08:07  Кто подставил президента Трампа с афганским Талибаном?
07:48  Паван Сингх возглавил "Tengri Bank" и другие кадровые подвижки в Казахстане
07:42  КитАрмия. НОАК избавилась от многомиллионной пехоты
07:40  Антикитайские митинги в Казахстане: Внутриэлитная борьба обостряется
07:32  "Хезболлах" и Израиль готовятся к войне? - Н.Бобкин
07:30  Зря не позвали Горбачева... Отчет о первом заседении КазНСОД, - Д.Ашимбаев
07:27  Чему Путину, Медведеву и Кудрину надо поучиться у Сталина , - В.Катасонов
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Ташкент. Боец MMA и 7-кратный чемпион Узбекстана по кикбоксингу Муслим Омонов погиб в групповой драке
07:57 12.09.2019

Боец смешанных единоборств Муслим Омонов погиб от травм, полученных в групповой драке в Ташкенте.

Вчера, 17:29 Общество
Из-за травм, полученных в групповой драке, скончался 23-летний Муслимбек Омонов, сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента. Погибший был бойцом смешанных единоборств, семикратным чемпионом Узбекистана по кикбоксингу, чемпионом мира по кикбоксингу и чемпионом Азии по ММA.
Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 сентября. Примерно в 00:50 в кафе в Юнусабадском районе между двумя компаниями молодых людей возник конфликт. Для выяснения отношений они вышли на улицу, доехали до Шайхантахурского района, где учинили драку.
Трое участников драки, включая Муслима Омонова, с телесными повреждениями обратились в больницу. Несмотря на усилия врачей, спортсмен скончался.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 3 статьи 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Узбекистана. Все участники драки установлены, ведется следствие, отметила пресс-служба ГУВД.
В августе 2018 года рядом с ночным клубом "Аурум 898" произошла драка между 25-летним бойцом ММА Жамшидом Кенжаевым и охранниками заведения. От полученных травм спортсмен скончался в больнице. По делу были осуждены четыре охранника клуба, один из них приговорен к 18 годам лишения свободы, еще трое - к 5 годам заключения.

Источник - gazeta.uz
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