Подозреваемая в заговоре КырДепутатка Карамушкина обвиняет окружащих кыргызов в чинимом над ней произволе и беззаконии

08:00 12.09.2019

12 сентября 2019, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (201)

Ирина Карамушкина вновь обратилась к властям страны с обращением



Депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина вновь обратилась к властям страны. По ее мнению, повсеместно нарушается закон, процветает беспредел и продолжается давление на свободу слова.



Ирина Карамушкина рассказала коллегам, что по всем телеканалам крутят видеоролик о том, как нужна Кыргызстану именно парламентская форма правления, и усомнилась в правильности этого утверждения.

Нардеп заявила, что сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева преследуют, телеканалы "Апрель ТВ" и "Седьмой" заблокировали, деятельности партии СДПК препятствуют. Партийцам не дают работать, не пускают в здание "Форума".

"Разве парламентская форма не предполагает многопартийность? Тогда почему власти делают все возможное, чтобы СДПК не было?" - сказала Ирина Карамушкина.



Я буду обращаться к властям, пока у меня мандат не отобрали какие-то странные люди.

Ирина Карамушкина



Ранее парламентарий уже обращалась к властям страны. Она требовала от президента Сооронбая Жээнбекова вернуться в правовое поле и отказаться от диктаторства.

Следствие обвинило депутата в захвате заложников. Ирина Карамушкина - фигурант уголовного дела. Ей вручили уведомление о том, что она теперь подозреваемая по статье "Захват заложников" УК КР.