КырДепутатка Строкова не собирается извиняться перед невесткой премьер-министра

08:03 12.09.2019

12 сентября 2019, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Евгения Строкова не собирается извиняться перед невесткой премьер-министра



Депутат парламента Евгения Строкова не собирается извиняться перед главой ОФ "Эргене" Таалайгуль Сабырбековой. Об этом она заявила 24.kg.



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Отметим, Таалайгуль Сабырбекова обратилась в суд и требует с нардепа 1 миллион сомов и официальных извинений.



"Пусть я всю жизнь буду выплачивать этот миллион, но извиняться не стану принципиально. Я сказала правду", - заявила Евгения Строкова.

Напомним, на заседании Жогорку Кенеша Евгения Строкова заявила, что за митингами в поддержку врачей, проходившими по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева, якобы стоит невестка премьер-министра - глава фонда "Эргене" Таалайгуль Сабырбекова.