 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Япония вступила в "эпоху" транзита власти. Абэ перетасовал состав кабинета министров, - В.Скосырев
08:31 12.09.2019

Владимир Скосырев

11.09.2019

Премьер-министр Синдзо Абэ (в центре) сформировал новую команду.
Второстепенные фигуры выпали из колоды карт, а тузы остались. Таков итог самой крупной за последние семь лет перестановки в японском правительстве. Сохранили свои посты глава Минфина и генсек кабинета, а глава МИДа Таро Коно брошен на оборону. Стало быть, Токио продолжит курс на укрепление военной мощи страны, отмечают комментаторы. Отправлен в отставку министр Хиросигэ Сэко, курировавший экономические связи с Россией. Но это не предвещает ухудшения отношений с Москвой. Премьер Синдзо Абэ останется у власти два года и не откажется от попыток заключить мирный договор. Но после его ухода в российско-японских отношениях наступит спад, прогнозируют эксперты.
Смена игроков в правительственной команде – регулярное событие в политической жизни Японии. Его всегда сопровождает шумиха в СМИ. Но, как пишет газета Japan Times, тем, кто далек от политики, трудно понять, в чем смысл перестановок.
Тем не менее эти маневры немаловажны. Во-первых, потому, что помогают премьеру укрепить опору своей власти. И во-вторых, позволяют главе кабинета вознаградить тех, кто помогал ему во время выборов и во внутрипартийной борьбе. Например, премьер может дать министерские посты тем членам парламента, кто содействовал ему в получении поста президента правящей партии, а следовательно, и главы правительства. С другой стороны, перетасовка позволяет ему наказать оппонентов в партии, оставив их за бортом.
По длительности пребывания у власти Абэ обошел всех своих послевоенных предшественников. Но по уставу правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), он не может возглавлять ее более трех сроков; значит, должен будет уйти в сентябре 2021 года (если, конечно, раньше не разразится какой-нибудь внутриполитический кризис). Словом, уход на пенсию не за горами. Поэтому происшедшие перестановки, как пишет South China Morning Post, фактически стали началом гонки за пост премьера, то есть транзита власти.
Кто же они, возможные наследники Абэ? Внимание СМИ приковано в первую очередь к фигуре 38-летнего Синдзиро Коидзуми. Он стал главой Министерства охраны окружающей среды. Этому телегеничному мужчине, кажется, самой судьбой уготовано попасть под прицел камер операторов. Ведь он сын бывшего премьера Дзюнъитиро Коидзуми, который пользовался популярностью у публики.
Агентство Reuters называет Синдзиро восходящей звездой. Хотя Министерство окружающей среды – не самое влиятельное ведомство, оно может послужить ступенькой к восхождению наверх.
Другим возможным будущим премьером может стать 63-летний Тосимицу Мотэги, бывший министр восстановления экономики. Выпускник Гарвардского университета, Мотэги заслужил репутацию умелого переговорщика во время дискуссий по торговле с США. Теперь Мотэги заменит Таро Коно на посту главы МИДа.
А 56-летний Коно, которого прекрасно знают в Вашингтоне, направлен руководить военным ведомством. Комментаторы и его называют потенциальным премьером.
Роль Министерства обороны возрастает, поскольку Абэ отнюдь не отказался от намерения пересмотреть послевоенную пацифистскую Конституцию. Конституция, если толковать ее буквально, запрещает Японии владеть вооруженными силами. Но расширенная интерпретация Основного закона позволила использовать армию для самообороны. Абэ, приверженный националистическим убеждениям, хочет, чтобы Япония узаконила свою армию и могла применять ее в любой точке земного шара, если таково будет решение правительства.
В беседе с "НГ" профессор МГИМО Дмитрий Стрельцов отметил: "Перемены в составе кабинета – это рутинный процесс, который никогда не стихает. В Японии кабинет живет в среднем два – два с половиной года, не больше. Перевод Таро Коно проделан для того, чтобы показать значение оборонной политики. Предыдущий министр не очень был заметен. А у Коно, представителя влиятельной политической династии, есть перспективы роста в ЛДП".
Коидзуми популист. Делает эпатажные заявления. Может быть, раскручивая его, ЛДП хочет улучшить свое реноме на фоне сложной экономической ситуации. Но вряд ли Коидзуми будет следующим премьером. Молод. В Японии не принято людей до 40 лет назначать премьерами, полагает эксперт.
"Думаю, Абэ спокойно просидит на своем посту до 2021 года. Были скандалы, но грязь к нему не прилипла. Что касается российско-японских отношений, то на первый план выходит экономическая повестка дня. Но у Абэ есть, так сказать, чувство долга. Он многое в связи с Россией поставил на карту, обещал решить вопрос мирного договора. Многие положительные моменты в отношениях с Россией – это результат политической воли Абэ, – подчеркнул Стрельцов. – А любой следующий премьер будет прохладней относиться к России. В отношениях между нашими странами неизбежно произойдет спад".

Источник - ng.ru
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