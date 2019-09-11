Шымкент. Крал у зверушек. Экс-директор Сайрам-Угамского нац-природ-парка Керимбеков приговорен к штрафу 7,6 лямов тенге

08:39 12.09.2019

Гендиректор нацпарка осужден за мошенничество в Шымкенте

Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.



Генеральный директор РГУ "Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк" осужден за мошенничество и хищение бюджетных средств, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу антикоррупционной службы.

Антикоррупционной службой Шымкента ранее окончено досудебное расследование в отношении генерального директора РГУ "Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк" Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Керимбекова К.У.



- Керимбеков подозревался в получении путем мошенничества денежных средств в сумме 764 тыс. тенге от своих заместителей под предлогом передачи вышестоящим должностным лицам Комитета за общее покровительство. Также он подозревался в хищении бюджетных средств с использованием служебного положения, путем подписания актов выполненных работ на сумму 564 тыс. тенге по кошению и перевозке люцерника в селе Казахстан Толебийского района Туркестанской области, - говорится в сообщении.



11 сентября приговором Аль-Фарабийского районного суда Шымкента Керимбеков осужден к штрафу в размере 7 640 000 тенге.

Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.