Умер ограничивший власть короля премьер-министр королевства Тонга Акилиси Похива

08:56 12.09.2019

Премьер-министр королевства Тонга Акилиси Похива скончался в возрасте 78 лет, сообщает Associated Press.



Политический советник премьер-министра Лопети Сенитули сообщил агентству, что Похива скончался в городской больнице Окленда около 9 часов утра после того, как днем ранее в критическом состоянии был доставлен в Новую Зеландию для получения медицинской помощи.



До этого Похива в течение двух недель лечился от пневмонии в своей стране.



Похива был назначен премьер-министром 30 декабря 2014 года. По мнению экспертов, он стоял за толчком к демократии в стране и способствовал уходу от политики, в которой доминировала королевская семья.