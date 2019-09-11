Самого богатого русского буржуя Казахстана Розинова ("Иволга") будут судить за мошенничество

09:08 12.09.2019

Одного из богатейших бизнесменов Казахстана будут судить по подозрению в мошенничестве



Одного из богатейших бизнесменов Казахстана Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Костанайского областного суда.



"6 сентября 2019 года в суд №2 города Костаная поступило уголовное дело в отношении генерального директора ТОО "Иволга-Холдинг" Василия Розинова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного по ст.177 ч.4 п. "б" УК РК (в редакции УК от 1997 года), а именно мошенничество в особо крупном размере", – говорится в сообщении.



Главное судебное разбирательство назначено на 17 сентября. Во время досудебного разбирательства Василий Розинов находился под залогом, сейчас меру пресечения решено оставить прежней.



Напомним, что проблемы у одного из крупнейших холдингов страны начались давно. В марте 2016 года Евразийский банк развития подал иск к компании о признании ее банкротом. По версии банка, ТОО, заняв у банка 80 миллионов долларов США, не заплатило вовремя. Однако в итоге, после серии судов, холдинг банкротом не признали.



В декабре 2017 года Розинова на посту генерального директора ТОО "Иволга-Холдинг" сменил Айдарбек Ходжаназаров. А в начале 2018 года товарищество окончательно перестало существовать. На его базе было создано ТОО "Олжа Агро".



11 апреля 2019 года на вручении ежегодных премий клуба меценатов Розинов по-прежнему выступал в роли председателя клуба, который возглавлял много лет.



Отметим, что Василий Розинов занимал 15 место в топ-50 самых богатых казахстанцев и 10 место в списке самых влиятельных бизнесменов страны.



ТОО "Иволга-Холдинг" – крупнейшая казахстанская многоотраслевая агропромышленная группа компаний. Штаб-квартира компании находилась в Костанае, основные активы которой были расположены в Казахстане и России.

Автор:

Жанат Тукпиев

18:25, 11 Сентября 2019