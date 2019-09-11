"Мы - не чикмирики (сопливые) и не бараны, мы - элита", - кырдепутат Кожобек Рыспаев

09:11 12.09.2019

Мы не бараны. Кожобек Рыспаев обиделся на то, что депутатов обзывают



Депутат Жогорку Кенеша Кожобек Рыспаев потребовал найти и наказать тех, кто обозвал парламентариев баранами. Об этом он заявил сегодня на заседании, пожаловавшись коллегам.



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По его словам, люди звонят депутатам и обзывают их баранами.

"У нас появился монстр, именуемый профсоюзами. Люди через знакомых пишут на открытые номера депутатов. Нам пишут, что мы распродали имущество. Пишут еще: "Доброе утро. Скоро этих баранов будем выбирать". Открыто так пишут по телефону. Сколько мы будем терпеть это унижение? Мы должны прекратить эти действия. Я предоставлю все номера телефонов. Если мы не поддержим закон о профсоюзах, будем опозорены перед народом", - возмутился Кожобек Рыспаев.



Теперь нас обзывают баранами. После того как я ответил на "чимкирики", что мы не сопливые, мы - элита, начались нападки.

Кожобек Рыспаев



13 июня 2019 года Жогорку Кенеш в первом чтении принял проект закона КР о профессиональных союзах. Экспертное сообщество заявило, что он грубо нарушает конвенции Международной организации труда № 87 "О свободе объединения и защите права на объединения в профсоюзы", № 98 "О применении принципов права на объединение в профсоюзы и ведение коллективных переговоров". Это напрямую влияет на сохранение статуса ВСП+ для Кыргызстана. Документ отправлен на доработку.



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