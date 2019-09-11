Белоруссия все еще ждет почти $200 млн от Туркменистана. Аркадаг не расплатился за строительство Гарлыкского калийного комбината

09:30 12.09.2019

Белоруссия все еще ждет почти $200 млн от Туркменистана

Азиатская страна не расплатилась за строительство Гарлыкского калийного комбината



Вопрос Белоруссии по возврату просроченной задолженности Туркменистана в почти $200 млн не разрешился до сих пор и рассматривается в Стокгольском арбитраже, сообщает ТГ-канал "Компромат Беларусь".

Азиатская страна не расплатилась за строительство Гарлыкского калийного комбината, построенного в 2017 году. Вдобавок государственный концерн "Туркменхимия" удерживает строительную технику белорусской компании "Белгорхимпром" стоимостью в миллионы долларов.

Из-за этой ситуации "Белгорхимпром" теперь находится в тяжелом финансовом положении и создает нагрузку на своего основного акционера "Беларуськалий".



В случае решения арбитража в пользу Белоруссии возвращение задолженности может затянуться. В последнее время экономика Туркменистана переживает сложные времена, в стране дефицит даже базовых продуктов питания.

Однако аналитики не исключают, что на "распиле" денег при строительстве Гарлыксого горно-обогатительного комбината погрели руку и чиновники в Белоруссии.

Курировавший строительство производства в Туркменистане в то время председатель Совета Республики Михаил Мясникович отчитался, что через счета "Белгорхимпрома" за выполненные работы прошло $700 млн. При этом эксперты обнаружили, что некоторые материалы белорусская компания закупала по завышенным в три раза ценам.