Кыргызстан и Узбекистан разменяли кусочки территории вокруг Керкиданского водохранилища

10:42 12.09.2019

Кыргызстан и Узбекистан провели равноценный обмен земельными участками



Кыргызстан и Узбекистан провели равноценный обмен земельными участками. Сообщает "Азаттык" со ссылкой на пресс-службу полпреда правительства КР в Ошской области.



Как сообщается, 407 гектаров кыргызской земли в районе водохранилища Керкидан в айыльном округе Тоо-Моюн в Араванском районе Ошской области переданы Узбекистану в обмен на участок в районе села Гулбаар, которое расположено на въезде в Араванский район. В администрации полномочного представителя правительства КР в Ошской области подчеркнули, что "обмененные участки имеют одинаковую площадь, и обмен землями позволит передвинуть границы".



Отмечается, что инициатива равноценного обмена принадлежит кыргызской стороне.



Напомним, 10 сентября на кыргызско-узбекской границе произошел инцидент между местными жителями и узбекскими военными, которые начали установку ограждений на участке в районе водохранилища. В настоящее время ситуация на границе стабильная.