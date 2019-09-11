Боевое братство. Узбекистан снарядил военную делегацию в США

10:44 12.09.2019

Военная делегация Узбекистана находится с визитом в США



Военная делегация Узбекистана находится с визитом в США, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).

"Военная делегация Узбекистана во главе с заместителем министра обороны Азизбеком Икрамовым в целях обсуждения вопросов развития двухсторонних контактов в сфере военного образования, а также дальнейших перспектив взаимодействия военных образовательных учреждений в период с 9 по 13 сентября находится с визитом в США", - говорится в сообщении пресс-службы минобороны.



Как отмечается, 9 сентября состоялась встреча А. Икрамова с президентом Университета национальной обороны (УНО) США Фрицем Ругге. В ходе встречи была отмечена взаимная заинтересованность в налаживании сотрудничества в подготовке офицерских кадров высшего звена, а также в области проведения военных исследований. Стороны обменялись мнениями по возможным направлениям взаимодействия между УНО США и Академией вооруженных сил Узбекистана.

Узбекская делегация ознакомилась с инфраструктурой университета, общей системой подходов к подготовке военных кадров, а также с базовыми принципами разработки учебных программ для отдельных курсов профессионального военного образования.

Также узбекская делегация встретилась с директором Центра стратегических исследований Ближнего Востока и Южной Азии (NESA) Томасом Вульфом. Стороны отметили взаимную заинтересованность в углублении сотрудничества по вопросам проведения исследований в сфере региональной безопасности.



10 сентября, следует далее, состоялись встречи узбекской делегации с членом Палаты представителей Конгресса США от штата Миссисипи Трентом Келли, а также с представителем министерства обороны США Амером Латифом. В ходе встреч стороны обменялись мнениями по текущему состоянию и возможным направлениям дальнейшего развития сотрудничества.



Кроме того, с 11 по 13 сентября планируется посещение Военного колледжа сухопутных войск США (Army War College) в г. Карлайл, штат Пенсильвания.