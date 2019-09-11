 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Наши девчонки жутко изобретательные...". Каково быть проституткой в Алматы, - "Э-К"
11:09 12.09.2019

Проститутки Алматы с нетерпением ждут сентября, когда в городе начинается сезон секс-туризма

Проститутки южной столицы с нетерпением ждут наступления сентября. Именно ранней осенью в Алматы начинается сезон секс-туризма. За плотскими утехами к местным жрицам любви приезжают жители стран ближнего зарубежья.
В топ-10 стран, считающихся наиболее привлекательными для любителей "клубнички", Казахстан не входит, однако отечественным работницам коммерческого секса тоже есть чем удивить избалованных клиентов. Да и воздушное путешествие из любой страны СНГ к нашим ночным феям не нанесет серьезного урона по кошельку. Это вам не в Японию к гейшам лететь или в коварный Таиланд, где у вас нет никакой уверенности в том, с человеком какого пола вы делите постель. Летом казахстанские гетеры переживают не лучшие времена, зато в сентябре у проституток отбоя нет от клиентов из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Украины.
– В сезон отпусков у нас затишье, принимаем только местных мужчин, да и то намного реже, чем в любое другое время года. Отцы семейств уезжают с супругами и детьми на море, особо денежные "папики" успевают и с любовницей на курорте развлечься. Тут уж не до нас, – рассказывает путана с семилетним опытом Сабина М. – Осень мы называем золотой порой, потому что это лучшее время для заработка. Причем львиная доля дохода приходится на сентябрь-октябрь. И все благодаря мягкому климату, осенью в Алматы настоящий рай. Город такой красивый, духоты нет, самое то, чтобы отправиться сюда на "бизнес-форум", "семинар" или "тимбилдинг".

– Значит, бизнесмены совмещают работу и секс?
– Нет. Вы меня неправильно поняли. Никаких служебных командировок нет, и никто не проводит слеты и семинары. Это просто легенда для ревнивых жен и невест. Представьте такую картину: муж заявляет жене: "Я с друзьями хочу субботу и воскресенье в Алматы провести. Слетаем в Казахстан на пару дней, развеемся, в горы сходим, шашлычка поедим!". Супруга ему тут же десятки аргументов против найдет. Мол, нечего деньги тратить на ерунду, почему ты меня с собой не берешь, сколько можно отдыхать, не на поле пашешь и т. д. И совсем иной расклад, когда мужчина со вздохом недовольства и с перекошенным от злости и досады лицом рассказывает о необходимости поехать в командировку. "Я, конечно, могу остаться, но мой контракт летит ко всем чертям! Даже не знаю, получится ли у нас детей в Камбоджу свозить на зимних каникулах. Что скажешь, дорогая?" – без оптимизма вопрошает он, и жена буквально уговаривает его поехать.
– Из каких стран приезжают в Алматы секс-туристы чаще всего?
– Лидируют Кыргызстан и Узбекистан. Последнее время балуют нас вниманием грузины и украинцы. Поначалу девочки очень удивлялись клиентам из Киева, ведь украинские проститутки считаются самыми красивыми в нашей профессии. Но гости из Незалежной в восторге от азиаток и метисок, они постоянно говорят, что наши девушки в разы симпатичнее таек и у нас нет риска "подорваться на трансе". У грузинов, таджиков и кыргызов нет определенных предпочтений, они охотно экспериментируют в сексе с любыми партнершами, узбеки пылкой страстью полны к славянкам.

– В какие города Казахстана кроме южной столицы едут за секс-туризмом?
– В Нур-Султан, но там размах не тот и уровень обслуживания клиентов на троечку (не обижайтесь на меня, столичные девочки, сервис у вас хромает, потребителям виднее). Неоднократно слышала от иностранных клиентов, что в Нур-Султане проститутки сильно переигрывают в постели и их имитация оргазмов вызывает у мужчины стойкое желание одеться и немедленно уйти.
– А вы сами откуда родом?
– Я из Караганды. Опережая ваш следующий вопрос, сразу скажу, что больше всего проституток, промышляющих в Алматы в закрытых заведениях для приличных клиентов, приезжают из Алматинской области. Хотя аборигенок тоже хватает. Работа неплохая, доход стабильный, здесь главное на наркотики не подсесть. Многие девчонки срываются, пытаются забыться при помощи анаши или чего посильнее, я их не понимаю. Если тебе тяжело – уходи, никто тебя на цепь не посадил. Истории о том, как девушек насильно держат в сексуальном рабстве безжалостные сутенеры, остались в прошлом. Сейчас такое происходит крайне редко. Девчонки руками, зубами и ногами вцепляются в свою профессию, всеми способами продлевают молодость и привлекательность, не желают уходить. Сутенеры их прогоняют, а те умоляют дать хотя бы годик-два поработать. У нас в заведении есть несколько возрастных дам, им хорошо за 50. Выглядят превосходно, на все согласны, без клиентов не сидят. У мужчин разные причуды и капризы бывают. Одним нравятся вчерашние студентки, другие любят проводить ночи с двумя девушками сразу, третьи обожают игру во взрослую тетю и непослушного мальчика. Наши девчонки жутко изобретательные. У каждой из нас полный чемодан сексуальных игрушек и костюмов для эротических игр. Из меня, например, потрясающая медсестра получается, да и в роли горничной я очень даже ничего. Почему в Казахстане не узаконивают проституцию? И для нас хорошо, и для налоговой инспекции, и для развития туризма. Столько бы рабочих мест новых появилось! Проституция была, есть и будет во все времена. Надо бы нам нашу коллегу в депутаты выдвинуть, чтобы она эту идею продвигала.
– И от какой партии?
– Мы придумаем со временем. Открыто ведь нельзя будет сказать, завуалируем как-нибудь, уят же! Почему-то я уверена в том, что через 10–15 лет в Казахстане появятся публичные дома.

– Проститутки – глубоко несчастные женщины с изломанными судьбами, – комментирует сексолог, врач-психиатр Центра психического здоровья Майра Мельдиханова. – Они стараются красочно расписывать свою жизнь, умалчивают о проблемах, но за плавно льющимися фразами скрываются боль, отчаяние, страдания и одиночество. Женщины легкого поведения часто решаются на самоубийство, страдают от депрессий, становятся наркоманками и алкоголичками, я уже не говорю о туберкулезе, венерических и прочих заболеваниях. За 17 лет мне нередко приходилось оказывать психологическую помощь представительницам древнейшей профессии, и никогда я не слышала от них, что они не жалеют о сделанном выборе. Их истории зачастую похожи друг на друга. Девушки приезжают из провинции в большой город, заводят роман, беременеют, любимый человек скрывается в неведомых далях, родственники выгоняют из дома "развратницу, опозорившую семью", и она оказывается на улице. Я не оправдываю девчонок и ни в коем случае не призываю идти на панель в подобных ситуациях, а всего лишь рассказываю о том, как непросто жить девушке, оставленной на произвол судьбы. Однажды путана обратилась ко мне с просьбой, которую я никак не могу забыть. "Помогите мне вернуть мою душу. Каждый раз, ложась в постель с новым мужчиной, я испытывала чувство, будто со мной происходит нечто странное и жуткое. Моя душа становилась все тоньше и тоньше, и сейчас она походит на прозрачную чертежную кальку. Мне причиняет боль обычное дыхание. Мои дни и ночи сотканы из страданий и мук!" – сказала она и расплакалась. Я обращаюсь к родителям девочек. Папы и мамы, берегите своих дочерей, любите их и станьте для них не только родителями, но и верными друзьями, готовыми оказать поддержку в любой ситуации. Защитите девчонок от роковых ошибок лаской, заботой и вниманием!

16 Августа 2019 Автор: Татьяна АЛАДЬИНА | Алматы

Источник - Экспресс-К
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