 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 12.09.2019
14:07  Многострадальный "Азот". Таджикистан расторгнул договор с китайской компанией
13:32  Узбекистан. Герои и/или АнтиГерои нашего времени-2 (полемика), - Б.Мусаев
13:14  Гиганты на плечах гигантов. В России вышла био-ЖЗЛ Си Цзиньпина
13:13  Новым министром труда Узбекистана станет автодорожник Нозим Хусанов
13:08  Харя не треснет? Экс-депутатка КазПарламента Баха Сыздыкова провела Чемпионат Казахстана по поеданию пончиков (видео)
13:06  Судьба мигранта. Зачем камерунец Марк притащился на ПМЖ в Парижскую подземку
12:23  Шухрат Кудратов: "Несправедливость в Таджикистане стала системой"

12:20  Масуд сын Масуда. Сын "Панджерского льва" выходит на политическую арену в Афганистане
11:09  "Наши девчонки жутко изобретательные...". Каково быть проституткой в Алматы, - "Э-К"
10:44  Боевое братство. Узбекистан снарядил военную делегацию в США
10:42  Кыргызстан и Узбекистан разменяли кусочки территории вокруг Керкиданского водохранилища
09:30  Белоруссия все еще ждет почти $200 млн от Туркменистана. Аркадаг не расплатился за строительство Гарлыкского калийного комбината
09:11  "Мы - не чикмирики (сопливые) и не бараны, мы - элита", - кырдепутат Кожобек Рыспаев
09:08  Самого богатого русского буржуя Казахстана Розинова ("Иволга") будут судить за мошенничество
08:56  Умер ограничивший власть короля премьер-министр королевства Тонга Акилиси Похива
08:39  Шымкент. Крал у зверушек. Экс-директор Сайрам-Угамского нац-природ-парка Керимбеков приговорен к штрафу 7,6 лямов тенге
08:31  Япония вступила в "эпоху" транзита власти. Абэ перетасовал состав кабинета министров, - В.Скосырев
08:03  КырДепутатка Строкова не собирается извиняться перед невесткой премьер-министра
08:00  Подозреваемая в заговоре КырДепутатка Карамушкина обвиняет окружащих кыргызов в чинимом над ней произволе и беззаконии
07:59  В Узбе создано Агентство по защите прав потребителей
07:57  Ташкент. Боец MMA и 7-кратный чемпион Узбекстана по кикбоксингу Муслим Омонов погиб в групповой драке
01:47  Кызыл-Дара. В труднодоступном районе Узбекистана найдены древние петроглифы
00:59  Скончался 3-й президент Индонезии Бухаруддин Юсуф Хабиби
00:48  Куляб. Сват Рахмона вместе с племянниками избил сотрудника тадж-милиции
00:42  Силиконовое мышление. Как мир вещей будет замещать мир людей, - А.Дугин
00:18  Саудиты укажут нефтяным ценам правильный коридор, - М.Сергеев
Среда, 11.09.2019
22:23  В Пекине предпочли не замечать антикитайские митинги в Казахстане, - В.Панфилова
21:59  Токаев и Си подписали в Пекине 9 соглашений/меморандумов и 1 "техническую спецификацию"
21:07  Семейственность по-японски. Синдзиро Коидзуми стал министром в 4 поколении Коидзуми
20:55  Узбекистан. Герои и/или АнтиГерои нашего времени, - Б.Мусаев
19:09  Монголия аннулировала лицензии у канадской Centerra Gold, "успешно" работающей в Киргизии
18:23  Где живут внуки Горбачева и Ельцина. Славное потомство Просра I и Просра II-го
17:29  Расцвет Таджикистана и таджикского народа пришелся на 1960-70 годы, - профессор И.Усмонов
17:19  Тайны загадочного теракта 9/11: более 4 тысяч пострадавших массово заболели раком - и это не совпадение
17:06  Foreign Affairs: Американцы не поддерживают настрой элиты на конфликт с Россией и Китаем
14:39  Болтон оставил Трампу затянутые афганский и иранский узлы, - "Регнум"
13:29  Семейство предателей Смоленковых в спешке бежало из своего дома-укрытия в США
13:03  Талибы могут загнать американцев на крышу посольства в Кабуле
13:00  Какие народы предки узбеков?
12:57  Политическое и экономическое значение Рогунской ГЭС для ЦентрАзии, - С.Золов
12:56  "Ботай – начало степной цивилизации", - лекция профессора В.Зайберта в КазНУ
12:55  На смену "Северному потоку-2" идет "Степной поток"
12:51  Вашингтон везде видит китайских и российских шпионов, - Forbes
12:36  Кыргызы в панике. Узбеки подтянули военную технику к Керкиданскому водохранилищу
11:54  Автогонщик Михаэль Шумахер пришел в сознание после 6 лет комы
10:49  Северный поход. Афган-армия наступает на талибов в Бадахшане
10:39  КазДеп Смагул предлагает поименовать улицу в Нур-Султане именем Джучи-хана
10:35  Каз бла-бла-2. Президент Токаев выступает в Китае только на казахском
09:51  Каз бла-бла... Токаев утвердил "Общенациональный план" "конструктивного общественного диалога"
09:47  Китай и Иран создают совместную "Военную комиссию". Заявка на военный блок?
09:37  КырБуржуин "Раим-миллион" проводит в Оше турнир по кулатуу эртаймаш - национальной борьбе
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   | 
Масуд сын Масуда. Сын "Панджерского льва" выходит на политическую арену в Афганистане
12:20 12.09.2019

Сын известного афганского лидера моджахедов и символа противостояния Талибан Ахмад Шаха Масуда выбрал путь отца. Он уверен, что его решимость послужит построению нового и современного Афганистана.

В интервью Радио Свободная Европа/Радио Свобода Ахмад Масуд заявил, что намерен продолжить борьбу с экстремистской идеологией Талибан.
Ахмад Масуд – сын легендарного командующего, отдавшего жизнь борьбе с Талибан. Ахмад Масуд официально заявил о начале политической карьеры на церемонии, состоявшейся неделю назад у могилы отца. Поддержать Масуда пришли десятки сторонников и земляков, помнящих легендарного лидера моджахедов. Ахмад Масуд считает, что "цель и миссия отца заключалась в борьбе за свободу, независимость, справедливость и создание государства с умеренным исламом.

Я чувствую ответственность за реализацию этой миссии", говорит он. Ахмаду Масуду было 12 лет, когда его отец, "Панджерский лев" Ахмад Шах Масуд был убит от рук смертника – члена Аль-Каиды. Это произошло за два дня до террористической атаки 11 сентября 2001 года в США. Старший Масуд и его моджахеды стояли на первом фланге в борьбе против режима Талибан, а ранее противостояли советской оккупации.

Со смертью Ахмад Шаха Масуда США потеряли важного союзника в Афганистане. "Расти без отца, конечно больно, но с другой стороны, это делает тебя сильнее", говорит Ахмад. Он уверен, что светлая память отца-воина придает и ему уверенности идти вперед и продолжить путь отца в борьбе с экстремисткой группировкой. Ему сейчас 30 лет, он решил стать профессиональным политиком. Ахмад получил высшее военное образование в военной Академии Сендхурста в Великобритании.

По окончанию учебы, старожилы Панджерской долины, которая никогда не была покорена Талибами, решили выбрать Ахмада Масуда своим новым лидером. Они возлагают на него много надежд. "Мы с надеждой смотрим в будущее. Слава богу, теперь у нас новый лидер", говорят старики. На церемонии в знак уважения и возложения не плечи молодого лидера нелегких обязательств, Масуда одаривают чапаном. Мухаммад Исмоил, житель Панджера говорит, что "именно это нам и было нужно. Масуд должен двигаться вперед. Он должен возглавить новое движение, которое бы смогло поднять народ под новым лозунгом".
Ахмад Шах Масуд стал настоящим национальным героем. Его фотографии и большие посты можно увидеть повсюду в Афганистане. Масуд, собравший сторонников у могилы отца, призвал их на борьбу против Талибан. "Народ жаждет единства и голоса правды, который бы смог воссоединить их и защитить их честь", считает он. Ахмад Масуд критически отзывается о переговорном процесс США с Талибан, который был внезапно прекращен по решению президента Трмпа. Он уверен, что на этих переговорах должно было быть представлено правительство Афганистана.

"Когда мы обсуждаем судьбу отдельной страны, эти процессы должны быть в центре общественного внимания и проходить максимально прозрачно", уверен он. Вашингтон заявил, что решение о прекращении переговорного процесса, который по заявлению его инициаторов, приближался к концу, было принято в связи с бомбардировкой 5 сентября в Кабуле. Тогда погибли десятки человек, в том числе и американский военнослужащий. Масуд уверен, что добиться настоящего мирного соглашения между США и Талибан было бы невозможно.

"Это все никак не остановит войну. Наоборот, насилия и кровопролития будет больше", уверен он. Масуд уверен, что решение сесть за стол переговоров с Талибан было ошибкой. "Это вредит репутации США. Когда одна мировая держава решает вести переговоры с экстремистской организацией за одним столом, другие экстремистские группировки воодушевляются этим. Они будут уверены, что могут продолжать совершать насилие и все-ровно когда-то мировая держава сядет с ними за один стол переговоров", считает Масуд. Масуд также обеспокоен планами Талибан по поводу того, что с их приходом во власть, в Афганистане установится исламский эмират, который уничтожит действующую по конституции демократическую систему.
Он уверен, что любое решение по поводу будущей системы власти в его стране должно приниматься на всенародном референдуме. "Это как красная черта для Афганистана", считает он. Масуд уверен, что несмотря ни на что, если большое количество народа поднимется в борьбе против Талибан, изменить положение будет вполне реально. Однако после долгих лет жизни и учебы на Западе, Масуд еще не имеет политического опыта, поэтому заниматься военно-политическими задачами в стране, сорок последних лет видевшей лишь войну и разруху, придется сложно. Также, как и не было легко его знаменитому отцу, который положил жизнь в борьбе за свободу Афганистана.

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1568280000
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 6 сентября 2019 года №149
- Нурсултан Назарбаев принял Первого заместителя Председателя партии "Nur Otan" Бауыржана Байбек
- Казахстан выступает за решение ближневосточной проблемы мирным путем
- Н.Нигматулин: Если бы количество советов было причиной роста экономики, их бы пекли как горячие пироги
- "Им нечего декларировать": депутаты "Ак жола" раскритиковали правительство и Нацбанк за волокиту с несостоятельными должниками
- Мажилис одобрил депутатские поправки по вопросам госуслуг
- Аскар Мамин проконтролировал завершение восстановительных работ в г. Арысь и посетил строящиеся объекты в Туркестане
- Не жили богато - нечего и начинать
- "Народный капитализм": партия "Ак жол" настаивает на передаче трудовым коллективам доли собственности приватизируемых объектов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  