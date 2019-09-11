Масуд сын Масуда. Сын "Панджерского льва" выходит на политическую арену в Афганистане

12:20 12.09.2019

Сын известного афганского лидера моджахедов и символа противостояния Талибан Ахмад Шаха Масуда выбрал путь отца. Он уверен, что его решимость послужит построению нового и современного Афганистана.



В интервью Радио Свободная Европа/Радио Свобода Ахмад Масуд заявил, что намерен продолжить борьбу с экстремистской идеологией Талибан.

Ахмад Масуд – сын легендарного командующего, отдавшего жизнь борьбе с Талибан. Ахмад Масуд официально заявил о начале политической карьеры на церемонии, состоявшейся неделю назад у могилы отца. Поддержать Масуда пришли десятки сторонников и земляков, помнящих легендарного лидера моджахедов. Ахмад Масуд считает, что "цель и миссия отца заключалась в борьбе за свободу, независимость, справедливость и создание государства с умеренным исламом.



Я чувствую ответственность за реализацию этой миссии", говорит он. Ахмаду Масуду было 12 лет, когда его отец, "Панджерский лев" Ахмад Шах Масуд был убит от рук смертника – члена Аль-Каиды. Это произошло за два дня до террористической атаки 11 сентября 2001 года в США. Старший Масуд и его моджахеды стояли на первом фланге в борьбе против режима Талибан, а ранее противостояли советской оккупации.



Со смертью Ахмад Шаха Масуда США потеряли важного союзника в Афганистане. "Расти без отца, конечно больно, но с другой стороны, это делает тебя сильнее", говорит Ахмад. Он уверен, что светлая память отца-воина придает и ему уверенности идти вперед и продолжить путь отца в борьбе с экстремисткой группировкой. Ему сейчас 30 лет, он решил стать профессиональным политиком. Ахмад получил высшее военное образование в военной Академии Сендхурста в Великобритании.



По окончанию учебы, старожилы Панджерской долины, которая никогда не была покорена Талибами, решили выбрать Ахмада Масуда своим новым лидером. Они возлагают на него много надежд. "Мы с надеждой смотрим в будущее. Слава богу, теперь у нас новый лидер", говорят старики. На церемонии в знак уважения и возложения не плечи молодого лидера нелегких обязательств, Масуда одаривают чапаном. Мухаммад Исмоил, житель Панджера говорит, что "именно это нам и было нужно. Масуд должен двигаться вперед. Он должен возглавить новое движение, которое бы смогло поднять народ под новым лозунгом".

Ахмад Шах Масуд стал настоящим национальным героем. Его фотографии и большие посты можно увидеть повсюду в Афганистане. Масуд, собравший сторонников у могилы отца, призвал их на борьбу против Талибан. "Народ жаждет единства и голоса правды, который бы смог воссоединить их и защитить их честь", считает он. Ахмад Масуд критически отзывается о переговорном процесс США с Талибан, который был внезапно прекращен по решению президента Трмпа. Он уверен, что на этих переговорах должно было быть представлено правительство Афганистана.



"Когда мы обсуждаем судьбу отдельной страны, эти процессы должны быть в центре общественного внимания и проходить максимально прозрачно", уверен он. Вашингтон заявил, что решение о прекращении переговорного процесса, который по заявлению его инициаторов, приближался к концу, было принято в связи с бомбардировкой 5 сентября в Кабуле. Тогда погибли десятки человек, в том числе и американский военнослужащий. Масуд уверен, что добиться настоящего мирного соглашения между США и Талибан было бы невозможно.



"Это все никак не остановит войну. Наоборот, насилия и кровопролития будет больше", уверен он. Масуд уверен, что решение сесть за стол переговоров с Талибан было ошибкой. "Это вредит репутации США. Когда одна мировая держава решает вести переговоры с экстремистской организацией за одним столом, другие экстремистские группировки воодушевляются этим. Они будут уверены, что могут продолжать совершать насилие и все-ровно когда-то мировая держава сядет с ними за один стол переговоров", считает Масуд. Масуд также обеспокоен планами Талибан по поводу того, что с их приходом во власть, в Афганистане установится исламский эмират, который уничтожит действующую по конституции демократическую систему.

Он уверен, что любое решение по поводу будущей системы власти в его стране должно приниматься на всенародном референдуме. "Это как красная черта для Афганистана", считает он. Масуд уверен, что несмотря ни на что, если большое количество народа поднимется в борьбе против Талибан, изменить положение будет вполне реально. Однако после долгих лет жизни и учебы на Западе, Масуд еще не имеет политического опыта, поэтому заниматься военно-политическими задачами в стране, сорок последних лет видевшей лишь войну и разруху, придется сложно. Также, как и не было легко его знаменитому отцу, который положил жизнь в борьбе за свободу Афганистана.