Шухрат Кудратов: "Несправедливость в Таджикистане стала системой"

12:23 12.09.2019

Мумин Ахмади



Шухрат Кудратов, известный юрист и адвокат, спустя год после выхода из тюрьмы дал эксклюзивное интервью Радио Озоди. Сейчас он находится в Москве, где нашел себе работу по профессии в одном центре юридической помощи.

В 2014 году Кудратова арестовали по обвинению в "намерении дать взятку" судье, за что приговорили к 9 годам тюремного заключения. Он вышел на свободу в результате амнистии, спустя четыре года. Приговор известного адвоката подвергся резкому осуждению международных правозащитных организаций, которые посчитали его политически мотивированным. Кудратов был взят под арест на фоне его активной позиции в защите прав осужденного на 29 лет тюрьмы известного предпринимателя Зайда Саидова. Выйдя на свободу в августе 2018 года, Кудратов, по просьбе родных и друзей, воздерживался от интервью с журналистами в Таджикистане. Лишь переехав в Россию, он смог впервые рассказать о пережитом в таджикских застенках.

Шухрат Кудратов: Примерно за два-два с половиной месяца до моего освобождения, ко мне часто стали приходить представители руководства тюремной системы и проводили беседы. Говорили, что мне предстоит скорейший выход на свободу, но достаточно жестко предупреждали не давать интервью прессе. Называли конкретные имена тех, с кем, по их мнению, мне нужно строго избегать бесед. Это было некоего рода давление, чтобы я не распространялся о пережитом в тюрьме. Когда вернулся домой, то и родные стали просить не общаться с прессой. Они не хотели, чтобы я рассказывал о пережитом. Просили говорить лишь, что "все хорошо" и что, "все наладится". Однако, так не случилось, и я был вынужден мигрировать из страны.

Радио Озоди: Почему так произошло и чем вы занимаетесь в России?



Шухрат Кудратов: Я даже после тюрьмы не планировал покидать Таджикистан. Очень хотелось найти работу по профессии в Таджикистане. Обращался во многие общественные организации, просил дать работу. Везде я подходил по их требованиям, однако никто не решался взять меня на работу. Только после этого я принял решение ехать и искать работу в России. Сейчас работаю у своего друга, который тоже адвокат. Я его помощник. Я оказываю юридические услуги всем, кто обращается за помощью.

Радио Озоди: Как вы думаете, почему администрация тюрем не хотела, чтобы вы рассказывали о годах, проведенных за решеткой?



Шухрат Кудратов: Я провел последние 2 года и 7 месяцев в тюрьме на "Первом Советском". Там была своя ферма, где ухаживали за животными. Якобы она относилась к исправительному учреждению. В действительности, права животных стояли выше прав заключенных. Если вдруг заболевала корова, наказывали того, кто за ней ухаживал. Там не очень хорошо относились к осужденным. Я там был с 18 января 2016 года по 24 августа 2018 года. В 2015 году меня поместили в СИЗО, относящееся к бывшим силовым сотрудникам. По непонятным для меня причинам позже решили перевести меня в "Первый Советский". Это противоречило законам. Я в прошлом был сотрудником МВД, но меня перевели туда, куда не должны были помещать бывшего сотрудника органов.

Радио Озоди: Мы как-то слышали, что вас поместили в ШИЗО. Что вы натворили?

Шухрат Кудратов: Я думаю, что это было подстроено. Привели одного заключенного, который устроил со мной скандал. Это был человек, который еще на свободе имел на меня зуб. После 5-6 минут скандала вошли сотрудники тюрьмы, обвинили меня в том, что произошло и поместили в ШИЗО. Там меня держали 5 суток. Мне мои сокамерники сказали, что это все было подстроено. Сперва, когда провели проверку, обвинили его, но потом поменяли мнение.



Радио Озоди: Как к вам относились сотрудники тюрьмы и заключенные?



Шухрат Кудратов: В мою невиновность верили, как сотрудники тюрьмы, так и заключенные. В беседах многие сотрудники администрации признавались в этом. Но они при этом говорили, что это не в их силах освободить меня из тюрьмы и они обязаны относиться ко мне, как к рядовому заключенному. Некоторые советовали, мол, "Шухрат, ходи тихо, не делай ошибок, потому что тебя могут наказать очень строго". Другой как-то признался, что существует негласный приказ о том, что каждый месяц меня должны наказывать. "Мы этого делать не будем, но и ты держись, не встревай", советовали они. Скажу честно, все сотрудники тюрьмы относились ко мне с уважением. Некоторые даже просили у меня, у заключенного, юридической помощи. Такую же помощь я оказывал и заключенным, многим помогал писать прошения и заявления. Вот так, по надуманному обвинению я провел 4 года, один месяц и 3 дня за решеткой.



Радио Озоди: Какой след оставил этот период в вашей памяти?



Шухрат Кудратов: Мне больно вспоминать то, как возбудили дело, как посадили в тюрьму, от несправедливости в обществе, во власти, в судебной и следственной системе. Эта несправедливость касалась не только меня. Несправедливость в нашем обществе стала системой. Несмотря на то, что так до конца они и не смогли доказать факт "попытки дачи взятки", потому что и судья не подтвердил этого обвинения, меня посадили на ложных обвинениях одного моего подзащитного. Обвинение в мой адрес было лишь "попыткой", но не совершенным преступлением. В 2016 году пообещали меня отпустить на свободу по амнистии, но так и не отпустили. Один сотрудник прокуратуры сказал как-то, что "ты скандальная личность и твоя свобода наступит после всех остальных". Так до августа 2018 года я остался в тюрьме. После выхода на свободу я написал в адрес генпрокуратуры письмо о том, что амнистия ко мне не была применена вовремя, однако это заявление осталось без ответа.

Радио Озоди: Следствие продемонстрировало видео-запись, где вы, якобы были арестованы при попытке дачи взятки. Что тогда произошло?



Шухрат Кудратов: Моя попытка защищать права Зайда Саидова стала причиной ареста. Мы смогли обнародовать множество незаконных фактов в деле Саидова. Тогда нам постоянно отправляли СМС с угрозами. Кто-то снял на видео моих детей, играющих у дома. Все время угрожали, мол, "смотри, тебя тоже к Зайду Саидову отправим".

Радио Озоди: Вы занимались громкими уголовными делами. Защищали Зайда Саидова, Екуба Салимова, Джурабека Охунова и многих других. Почему вы брались за такие чувствительные политические дела?

Шухрат Кудратов: Родные просили защитить их. Я не ходил к ним сам, меня нанимали адвокатом. Я лишь выполнял свой профессиональный долг. Ни в одном деле я не перешел рамки границ.



Радио Озоди: Что вы сделали в первую очередь после выхода на свободу?



Шухрат Кудратов: Пока сидел в тюрьме, умерла мама. Я не смог проводить ее в последний путь. Когда вышел на свободу, сразу отправился на ее могилу. Увидел ее могилу, помолился. А когда вернулся домой, там ждала семья.

Радио Озоди: Пока вы сидели в тюрьме, в двух колониях Таджикистана заключенные подняли бунт. Во всем обвинили осужденных за радикализм. А вы были свидетелем каких-либо подобных историй?

Шухрат Кудратов: Я сидел в тюрьме, где находилось большое количество осужденных за радикализм. Но среди них не было обвиненных в терроризме или приверженности к ИГИЛ. Они часто спорили, но я никогда не был свидетелем драк и потасовок. Сами тюремщики неформально разделяли заключенных на две группы – "светских" и "партийных". Все заключенные без исключения мечтали лишь о свободе. Многие жаловались на несправедливость.



Радио Озоди: Говорят, еду в тюрьме обеспечивают в основном родные заключенных. Как там ситуация с продовольствием?



Шухрат Кудратов: Многие были недовольны условиями содержания, но и жаловаться не было возможности. За четыре года я очень редко, когда пробовал тюремную еду. Когда я находился в спецтюрьме, там, действительно, кормили хорошо. Но на "Первом Советском" даже хлеб невозможно было в рот взять. Пекли хлеб, а внутри недопекали, одно тесто. Была там при тюремном хозяйстве одна свинья. За ней присматривал заключенный. Ее кормили отходами от тюремной пищи. Свинья вскоре сдохла. Представляете, свинья сдохла от той пищи, что давали заключенным. Получается, что организм заключенных был гораздо сильнее той свиньи.