Харя не треснет? Экс-депутатка КазПарламента Баха Сыздыкова провела Чемпионат Казахстана по поеданию пончиков (видео)

13:08 12.09.2019

Экс-депутат мажилиса Бахыт Сыздыкова провела чемпионат страны по поеданию пончиков. Победителем стал многодетный отец.



Бахыт Сыздыкова, отойдя от политики, нашла себя в кулинарии. И вслед за открытием цеха по производству сладкой выпечки организовала первый чемпионат страны по "уничтожению" сдобы. Желающих попробовать свои силы в благородном деле поедания пончиков было немало, поэтому "атлетов" выбирали, бросая жребий. Самому младшему было 11 лет, а самому старшему – под 50. Победил в соревновании Серик Кобелдесов, съевший за три минуты пять пончиков.



Чемпион признался, что мог бы съесть и больше, но волнение помешало. А пончики были отменные. У героя пятеро детей. Выигранные 100 тысяч тенге он пожертвовал на благотворительность.



К слову, турнир Бахыт Сыздыкова провела искрометно. Сказался многолетний политический опыт и участие в КВН в юности.









Алан ИСАЕВ | Нур-Султан