Многострадальный "Азот". Таджикистан расторгнул договор с китайской компанией "Хэнань Чжун-Я"

14:07 12.09.2019

Таджикистан в одностороннем порядке расторгнул договор с китайской компанией "Хэнань Чжун-Я Холдинговая Группа", которая должна была запустить предприятие "Азот" (бывший Вахшский азотно-туковый завод) в Леваканде Хатлонской области.

Об этом вышло соответствующее постановление правительства Таджикистана за номером 434.

Власти утверждают, что китайская компания не выполнила условия подписанного договора и не запустила производство в установленный срок. Китайская сторона на сей счет не делала официального заявления, но ранее Пекин назвал критические замечания в адрес "Хэнань" "обтекаемыми, без конкретных доказательств".



Идимат Абдуллоев, глава предприятия "Азот", которое является одним из ведущих производителей минеральных удобрений в Центральной Азии, сказал 11 сентября в беседе с Радио Озоди, что согласно договора китайцы должны были запустить предприятие в два этапа. "Дважды на предприятие приезжал премьер-министр и интересовался причиной задержки. Выяснилось, что компания не смогла перевести деньги из Китая. Это одна из причин расторжения договора", - говорит он.

В ноябре 2016 года состоялась торжественная церемония старта второй фазы реконструкции и модернизации предприятия, которое было преобразовано в таджикско-китайское СП "Нурихои Осие" (Минералы Азии) на основе двухсторонней договоренности с китайской компанией "Хэнань Чжун-Я Холдинговая Группа". Согласно договора, запуск первой очереди модернизированного предприятия производственной мощностью 120 тыс тонн аммиака и 200 тыс тонн карбамида должен был состояться спустя 1,5 года, однако договоренности не были выполнены.

В течение последующих трех лет предполагался запуск второй очереди предприятия производственной мощностью 300 тыс тонн аммиака и 500 тыс тонн карбамида.

Согласно договора, подписанного между правительством Таджикистана и китайской компанией "Хэнань Чжун- Я Холдинговая Группа" в ноябре 2016, чистая прибыль от производства минеральных удобрений в течение 6 лет должна была распределиться так: 70% китайской и 30% - таджикской стороне.



Китайская компания намеревалась перевести предприятие на уголь ввиду отсутствия узбекского природного газа в 2016 году. На сегодняшний день такой необходимости нет, потому что с потеплением таджикско-узбекских отношений стал возможен и импорт узбекского "голубого" топлива.

В настоящее время Таджикистан получает газ из Узбекистана, однако завод не может получить "голубое" топливо из-за износа газопровода от Явана до Леваканда.

По словам Идимата Абдуллоева, вопрос реконструкции изношенного газопровода пока не решен, но, по имеющейся у него информации, данный вопрос находится на рассмотрении правительства.



Предприятие "ТаджикАзот" простаивает уже 11 лет, и Таджикистан, который является сельскохозяйственной страной, вынужден закупать зарубежные минеральные удобрения по высокой цене. По подсчетам специалистов, Таджикистан ежегодно закупает аммиак и карбамид из России и Узбекистана на 70 млн долларов.

Вахшский азотно-туковый завод был построен в 1967 году и обеспечивал весь регион минеральными удобрениями. Налаженная деятельность предприятия приостановилась в годы гражданской войны.



В 2001 году украинский олигарх Дмитрий Фирташ приобрел ряд химических заводов в СНГ, включая АО "ТаджикАзот".

На его базе было создано СП, где за Фирташем числился пакет в 75% акций, 20% оставалось у правительства Таджикистана и 5% - было оформлено на сына экс-министра промышленности РТ, впоследствии осужденного Зайда Саидова.

В 2014 году таджикские власти национализировали это предприятие. Компания Фирташа Group of DF по истечению 12 лет с момента сделки была обвинена в невыполнении норм приватизации объекта, частичной продажи имущества без согласования с таджикским правительством и, как следствие, неуплате около 2 млн. долларов налогов.

В 2016 году на базе "Азота" было создано таджикско-китайское СП, однако, как отмечалось выше, китайская сторона не выполнила свои обязательства по договору. Сегодня Таджикистан ищет очередного инвестора, готового вложить в предприятие 350 млн долларов.



Абдулло Ашуров

11.09.2019