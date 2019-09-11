 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Кыргызстан   | 
Где она и в чем - независимость Кыргызстана? - Курбан Союнов
14:22 12.09.2019

"С этого дня от нас с вами больше ничего не зависит" - Михаил Задорнов

31 августа 2019 года по стране прошли торжественные мероприятия, посвященные очередной годовщине независимости. Пафос, громкие речи с надрывом, комом в горле и слезами в глазах о том какое это сокровище независимость и как это нужно беречь. Счастливые лица гуляющих.

А что это такое – независимость в наших условиях?
Самое крупное золоторудное месторождение разрабатывают не то канадцы, не то конгломерат дельцов из разных стран. И гражданам Кыргызской Республики кому по идее должно принадлежать золото не достается оттуда ровно ничего. Какие то фантики в виде акций непонятного холдинга, где Кумтор – это главный актив лежат на балансе государственной собственности. После добычи последнего рентабельного килограмма золота, фантики на бирже моментально обесценятся и вся та дутая рыночная стоимость, которая еще имеется превратится в ноль, в пыль. Останется только развороченная гора, хвостохранилище, да отравленное озеро. Все остальное проедено и растащено.

ЛЭП с юга на север строили китайцы – мы утратили даже такие технологии столетней давности, не можем построить сами ЛЭП и кинуть провода, наши выпускники технических ВУЗов "разводившие" экзамены не обладают достаточной квалификацией, преподавателей и самих себя обмануть удалось, а законы природы уже не обманешь – они взяток не берут. Может быть, конечно, дело в деньгах как всегда – а только это из того же порядка – ни построить ни профинансировать, ни на что не годны.

Дороги и тротуары в Бишкеке и не только строят тоже китайцы и китайские же рабочие, на китайские деньги. Впрочем, не будем врать, наши тоже строят. Вот только качество нашего и китайского строительства заметно сразу же после строительства. Китайские инженеры и строители дело свое знают хорошо, наши – как могут, сразу же после строительства дороги на ней уже есть неровности которые сразу же ощущаются.

А своих денег, чтобы построить дороги и тротуары даже в столице у нас нет. Даже в самом центре города у нас вот уже почти 30 лет отсутствуют тротуары и люди вынуждены прыгать через ямы глубиной до полуметра, мамаши с коляской или граждане на инвалидном кресле - забудьте о том, чтобы по ним проехать. Ждем, когда китайские товарищи подбросят еще деньжат на то чтобы отремонтировать тротуары в столице. Помнится, они уже выделяли грант на то, чтобы привести в порядок наш МИД перед очередным саммитом. Это как старший брат раздраженно покупает приличный костюм младшему беспутному и нерадивому братишке перед походом в гости, так как тот все деньги пропивает.

Больницу нам построили турецкие товарищи – кабы на то не было "турецкой воли" и не было бы вовсе новой современной больницы у нас. Да и построили хоть одну поликлинику в Бишкеке за последние 28 лет независимости? Население удвоилось, если не утроилось, а количество больниц и поликлиник не изменилось. Положение катастрофическое, в тех что есть не хватает специалистов и их количество в среднем по стране упало в два раза за 28 лет. И это в столице – а про сельскую местность и вовсе говорить нечего. Там нужно только надеяться на счастливый случай, что пронесет и не понадобится врачебная помощь.
Наши месторождения эксплуатируют то китайцы, то россияне, то еще кто – кого бог пошлет.

И даже не особенно сложные, как Кумтор или Джеруй, а даже мелкие. Казалось бы – добывай в форме государственной собственности и направляй деньги на благо государство: вот тебе дороги, больницы, образование. Выполняй требования конституции о том, что все недра принадлежат народу. Да нет же – легче отдать заезжему волшебнику, чтобы он раздал всем деньги и ничего не делать. Что-то не видно самостоятельности.

У нас как в средневековье люди ходят в выгребные ямы. 90% территории не охвачено канализацией и отсюда инфекции, низкий уровень гигиены высокий уровень распространения паразитарных заболеваний. Отравление грунтовых вод и почв, а у нас учреждается очередной день не то калпака, не то элечека. Спору нет, идея может и хорошая, но почему она мешает решению насущных проблем? Недоумение.

У нас образование дошло до того, что граждане независимого и свободного Кыргызстана платят везде где только можно: в детском саду, в школе в ВУЗах. И все это не по карману людям. Оттого население все больше деградирует и идет в мечети – там арабские спонсоры платят за свет, отопление и воду и туда деньги принудительно не нужно нести. Если раньше даже в 30х годах (еще сто лет назад!) дети ходили в кружки: авиамоделирование, машиностроение и все это было бесплатно и развивало личность с малых лет, чтобы она потом служила государству. То в независимом и свободном Кыргызстане это пропало – дети или болтаются по улицам, или по пятницам папы бородачи их тащат в мечеть приобщаться к высшей силе. Те, что побогаче, смотрят в сотовые телефоны день и ночь. А зачем учиться? – купить можно, если деньги есть, а если денег нет, то все равно знания не помогут, там все схвачено.

Раньше мы производили на Иссык-Куле отличную оргтехнику: хорошего качества фломастеры, маркеры то теперь там уповают только на туризм и на продажу урожая ведрами туристам. Если раньше в Оше производили промышленные насосы, то теперь там даже молоко, в аграрной стране, не производится.
Если раньше советский гражданин суверенной Киргизской ССР бесплатно получал положенное по закону от государства, независимо от национальности, то теперь почему-то в национально ориентированном независимом государстве кыргыз у кыргыза вымогает взятки за положенное по закону.

В общем я недоуменно чешу свой затылок и сосредоточенно размышляю. Наверное нужно еще посидеть и подумать – где же она независимость? Куда ни посмотри – мне все кажется, что кругом зависимость: от заезжих и местных аферистов, бандитов, вымогателей, обличенных хоть частичкой власти, да и от других государств.
Будем думать дальше.

Курбан Союнов

Источник - paruskg.info
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