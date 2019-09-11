Свободу Бахыту Карабалаеву! За что рос-чинуша Памфилова зверски избила стулом каз-бомжика

15:25 12.09.2019

Обвиняемый в нападении на Памфилову арестован до 6 ноября

На заседании в Басманном суде Москвы Карабалаев признал свою вину в преступлении



САША ПЯТНИЦКАЯ



В понедельник, 9 сентября, Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал обвиняемого в нападении на председателя Центризбиркома России Эллу Памфилову до 6 ноября. Таким образом, как минимум ближайшие два месяца Бахыт Карабалаев проведет за решеткой.



"Избрать меру пресечения в виде заключения по стражу сроком до 6 ноября", - цитирует решение суда ТАСС.



Как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что уроженец Казахстана на заседании суда признал свою вину, пояснив, что дом главы ЦИК он выбрал случайно и понятия не имел, кто там живет. Карабалаеву предъявлены обвинения в разбое, совершенном с проникновением в жилище (ч. 3 ст. 162 Уголовного кодекса РФ).



Напомним, накануне Единого дня голосования в дом Эллы Памфиловой среди ночи забрался злоумышленник в маске, полностью закрывающей лицо. Он несколько раз поразил председателя ЦИК электрошокером и сбежал, ничего не похитив. Нападавший был задержан уже днем 7 сентября.





