 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Ташкенте работников бывшего авиа-завода им. Чкалова заставляют таскать кирпичи на стройке
17:22 12.09.2019

Работников Ташкентского механического завода (бывшее Ташкентское авиационное производственное объединение имени В. П. Чкалова) в "добровольно-принудительном" порядке привлекли к работам по строительству нового международного аэропорта и надземного метро в городе Ташкенте.
Работники завода сообщили, что ежедневно под угрозой увольнения их привлекают к работам, не имеющим отношения к их профессиональным обязанностям, передает centralasian.org.
Вот что рассказал 11 сентября слесарь второго разряда Ташкентского механического завода:
– С 27 августа всех работников завода, начиная с рядовых до инженеров, в том числе и женщин, словно рабов погнали помогать в строительстве нового аэропорта на базе аэродрома "Ташкент-Восточный" и надземного метро. Все мы работаем в достаточно тяжелых условиях, на высоте выполняем кладку из камней для наземного метро, не следуя правилам техники безопасности, – сказал работник завода.
Собеседники говорят, что в строительстве нового аэропорта и надземного метро в Ташкенте задействованы более сорока работников завода.
​Напомним, что строительство аэропорта для бизнес-авиации на базе аэродрома "Ташкент-Восточный" в Кибрайском районе Ташкентской области началось в 2018 году. Планируется, что аэропорт "Ташкент-Восточный" запустят к 2021 году.
Строительство надземного метро, протяженность которого составит 52,1 км, началось в том же году. Оба проекта осуществляются акционерным обществом "Узбекистон темир йуллари" ("Узбекские железные дороги").
Бывшее Ташкентское авиационное производственное объединение имени В. П. Чкалова в 2015 году было переименовано в Ташкентский механический завод, который был передан в подчинение АО "Узбекистон темир йуллари".
Один из помощников директора Ташкентского механического завода заявил, что работники завода были привлечены к строительным работам "на добровольной основе".
– Всем предприятиям в составе АО "Узбекистон темир йуллари", в том числе и нашему заводу, было поручено привлечь своих работников к строительству нового аэропорта и надземного метро. Мы всего лишь выполняем данное указание. Однако никто не принуждал их заниматься этими работами, мы отправляем на стройку исключительно добровольцев, – сказал представитель Ташкентского механического завода.
Сами работники Ташкентского механического завода говорят, что не получают дополнительную оплату, выполняя тяжелые работы на стройобъектах.
​По их словам, ранее руководство завода заставило их выполнять тяжелые работы на Хаваской железнодорожной станции и угольной шахте "Ангрен".
– В свое время мы строили самолеты, а сейчас превратились в бесплатных чернорабочих. Такое происходит с нами с тех пор, как наш завод перешел в состав АО "Узбекистон темир йуллари". Работа в выходные дни тоже не оплачивается, – сказал один из работников Ташкентского механического завода.
В последние годы в Узбекистане принуждение бюджетников к неоплачиваемому труду приобрело массовый характер. Несмотря на то, что 10 мая 2018 года Кабинет Министров Узбекистана принял ​постановление "О дополнительных мерах по искоренению принудительного труда в Республике Узбекистан", продолжают поступать сообщения по фактам привлечения работников госучреждений к принудительному труду.

Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1568298120
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