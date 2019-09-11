|В Ташкенте работников бывшего авиа-завода им. Чкалова заставляют таскать кирпичи на стройке
17:22 12.09.2019
Работников Ташкентского механического завода (бывшее Ташкентское авиационное производственное объединение имени В. П. Чкалова) в "добровольно-принудительном" порядке привлекли к работам по строительству нового международного аэропорта и надземного метро в городе Ташкенте.
Работники завода сообщили, что ежедневно под угрозой увольнения их привлекают к работам, не имеющим отношения к их профессиональным обязанностям, передает centralasian.org.
Вот что рассказал 11 сентября слесарь второго разряда Ташкентского механического завода:
– С 27 августа всех работников завода, начиная с рядовых до инженеров, в том числе и женщин, словно рабов погнали помогать в строительстве нового аэропорта на базе аэродрома "Ташкент-Восточный" и надземного метро. Все мы работаем в достаточно тяжелых условиях, на высоте выполняем кладку из камней для наземного метро, не следуя правилам техники безопасности, – сказал работник завода.
Собеседники говорят, что в строительстве нового аэропорта и надземного метро в Ташкенте задействованы более сорока работников завода.
Напомним, что строительство аэропорта для бизнес-авиации на базе аэродрома "Ташкент-Восточный" в Кибрайском районе Ташкентской области началось в 2018 году. Планируется, что аэропорт "Ташкент-Восточный" запустят к 2021 году.
Строительство надземного метро, протяженность которого составит 52,1 км, началось в том же году. Оба проекта осуществляются акционерным обществом "Узбекистон темир йуллари" ("Узбекские железные дороги").
Бывшее Ташкентское авиационное производственное объединение имени В. П. Чкалова в 2015 году было переименовано в Ташкентский механический завод, который был передан в подчинение АО "Узбекистон темир йуллари".
Один из помощников директора Ташкентского механического завода заявил, что работники завода были привлечены к строительным работам "на добровольной основе".
– Всем предприятиям в составе АО "Узбекистон темир йуллари", в том числе и нашему заводу, было поручено привлечь своих работников к строительству нового аэропорта и надземного метро. Мы всего лишь выполняем данное указание. Однако никто не принуждал их заниматься этими работами, мы отправляем на стройку исключительно добровольцев, – сказал представитель Ташкентского механического завода.
Сами работники Ташкентского механического завода говорят, что не получают дополнительную оплату, выполняя тяжелые работы на стройобъектах.
По их словам, ранее руководство завода заставило их выполнять тяжелые работы на Хаваской железнодорожной станции и угольной шахте "Ангрен".
– В свое время мы строили самолеты, а сейчас превратились в бесплатных чернорабочих. Такое происходит с нами с тех пор, как наш завод перешел в состав АО "Узбекистон темир йуллари". Работа в выходные дни тоже не оплачивается, – сказал один из работников Ташкентского механического завода.
В последние годы в Узбекистане принуждение бюджетников к неоплачиваемому труду приобрело массовый характер. Несмотря на то, что 10 мая 2018 года Кабинет Министров Узбекистана принял постановление "О дополнительных мерах по искоренению принудительного труда в Республике Узбекистан", продолжают поступать сообщения по фактам привлечения работников госучреждений к принудительному труду.