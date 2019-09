Россия пытается балансировать между Индией и Китаем, - Дм.Саймс

17:28 12.09.2019

На этой неделе на Восточном экономическом форуме Москва и Нью-Дели подписали 15 соглашений в самых разных областях. Американский политолог, анализируя сотрудничество России с Индией и Китаем, пытается понять, сможет ли Москва в условиях сближения с Пекином сохранить свои традиционно дружественные отношения с Индией, которая становится одним из главных региональных соперников Китая?



Дмитрий Саймс (Dimitri K. Simes)

The National Interest (США): Россия пытается балансировать между Индией и Китаем



Россия все больше сближается с Китаем. Сможет ли Москва в этих условиях сохранить свои традиционно дружественные отношения с Индией, которая становится одним из главных региональных соперников Пекина?



Во время визита индийского премьер-министра Нарендры Моди во Владивосток, где на этой неделе прошел ежегодный Восточный экономический форум, Москва и Нью-Дели подписали 15 соглашений в самых разных областях, начиная с обороны и кончая энергетикой. Индийский руководитель также пообещал кредит на миллиард долларов российскому Дальнему Востоку, где Кремль давно уже пытается ускорить экономический рост.

В этом году Моди стал главным гостем Восточного экономического форума, но освещавшие мероприятие западные журналисты больше всего думали о Китае. И это неудивительно. Китайский председатель Си Цзиньпин стал звездой прошлогоднего форума, а сближение Москвы и Пекина является одним из главных геополитических событий текущего десятилетия. Сможет ли Москва в условиях сближения с Китаем сохранить свои традиционно дружественные отношения с Индией, которая становится одним из главных региональных соперников Пекина?

Восточный экономический форум в присутствии Моди отметил свою четвертую годовщину. Первый форум состоялся в период, когда Россия начинала свой экономический разворот на восток. Поскольку Запад все больше избегал сотрудничества с Москвой из-за ее действий на Украине, Кремль повернулся в сторону Азии, чтобы развивать с ней торговлю и получать оттуда инвестиции, особенно из Китая. Одним из главных приоритетов для Москвы стало получение финансовых средств на активизацию экономической деятельности слаборазвитых дальневосточных регионов.



Прошло несколько лет, но эта политика не принесла больших результатов. Артем Лукин, являющийся заместителем директора по науке Школы региональных и международных исследований при Дальневосточном федеральном университете, говорит, что пока усилия Москвы по привлечению азиатских инвестиций на Дальний Восток не впечатляют.



"К сожалению, поворот России к Азии, о котором так много говорят, пока еще не привел к росту азиатских инвестиций на российском Дальнем Востоке. Это в полной мере относится и к китайским инвестициям, несмотря на наше тесное политическое партнерство с Пекином", - сказал он.

Согласно анализу Лукина, Китай на Дальнем Востоке реализует всего четыре крупных инвестиционных проекта, общая стоимость которых не превышает миллиард долларов. Это казино под Владивостоком, добыча угля в Забайкалье, месторождение золота (тоже в Забайкалье) и компания по добыче железной руды в Еврейской автономной области.



Несмотря на все те стимулы, которые предлагает Москва, китайские и прочие иностранные инвесторы не спешат на Дальний Восток России. На то есть две главных причины. Во-первых, западные санкции чреваты большими издержками, а это отпугивает многих инвесторов. Во-вторых, добыча полезных ископаемых, которые являются важным коммерческим доводом в пользу Дальнего Востока, требует больших затрат из-за суровых природных и климатических условий, а также из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры. Прибыль от крупных инвестиций иностранным бизнесменам никто не гарантирует.



По этой причине многие китайские инвесторы предпочитают добывать сырье и полезные ископаемые не на Дальнем Востоке России, а в таких странах как Бразилия и Индонезия.

Поскольку ситуация с китайскими инвестициями пока не впечатляет, Москва начала засматриваться на Нью-Дели. По словам Лукина, главным гостем нынешнего Восточного экономического форума Моди сделали в том числе и для того, чтобы подстегнуть Пекин, вызвав у него чувство тревоги.

"Я думаю, что пригласив Моди во Владивосток, Путин хочет вызвать определенную зависть и ревность у Китая, показать китайцам, что раз они не хотят вкладывать деньги на Дальнем Востоке, то это сделают индийцы", - сказал он.



На этой неделе Москва и Нью-Дели подписали на Восточном экономическом форуме несколько важных договоров о намерениях. Среди них план создания морского коридора от Владивостока до индийского порта Ченнаи, соглашение о производстве в Индии запасных частей для российской военной техники, договоренность о покупке российского сжиженного природного газа индийскими компаниями "Эйч-Энерджи" (H-Energy) и "Петронет Эл-Эн-Джи" (Petronet LNG) и проект совместной добычи силами индийской государственной компании "Коул Индия Лимитед" (Coal India Limited) и двух российских фирм



Более того, Моди объявил, что Индия выделит кредит на миллиард долларов российскому Дальнему Востоку для реализации проектов экономического развития.

Однако Индии предстоит пройти большой путь, прежде чем она сможет конкурировать с Китаем за российский рынок на Дальнем Востоке и в других регионах этой страны. В прошлом году товарооборот между Россией и Индией составил 11 миллиардов долларов. В тот же период объем торговли между Россией и Китаем оценивался в 107 миллиардов долларов, в силу чего Пекин стал крупнейшим торговым партнером России.



Та же картина и в оборонной сфере. У России и Индии давняя и богатая история военного сотрудничества, однако Пекин затмил Нью-Дели в качестве российского партнера по целому ряду ключевых направлений. Главный редактор российского военного журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский заявил, что хотя Россия формально является стратегическим партнером и Китая, и Индии, ее военное взаимодействие с Пекином намного глубже и содержательнее, чем с Нью-Дели.



"У нас стратегическое партнерство как с Китаем, так и с Индией, - сказал он. - Но мы также видим, что стратегическое партнерство с Китаем иного масштаба и качества, нежели с Индией".

"Если говорить о взаимодействии между военными двух стран, о совместных военных учениях и о совместном военном планировании, то наши отношения с Индией в этой сфере в основном носят формальный и символический характер", - сказал мне Мураховский.



В то же время он отметил, что Россия и Индия активнее занимаются совместным производством вооружения, обменом военными технологиями и торговлей оружием, чем Россия и Китай.



Все российские эксперты, с которыми удалось поговорить редакции "Нешнл интерест", выразили уверенность, что Москве не придется выбирать между Пекином и Нью-Дели. По их мнению, хотя западные СМИ сообщают об усилении соперничества между Индией и Китаем, эти страны далеко не враги. Оценивая китайско-индийские отношения последних лет, российские эксперты указывают на ряд обнадеживающих признаков. Прежде всего, это успешное урегулирование пограничного кризиса в 2017 году, отсутствие крупных воинских формирований двух стран, противостоящих друг другу, а также позитивные отношения, складывающиеся между Моди и Си.



В совокупности эти факторы подвели Москву к выводу о том, что ни Пекин, ни Нью-Дели не станут возражать, если она будет поддерживать дружественные отношения с обеими странами. Более того, некоторые российские аналитики считают возможным усиление напряженности между Западом и Индией из-за Кашмира и из-за ситуации с правами человека, и полагают, что это сблизит три страны.

Андраник Мигранян, являющийся неофициальным советником президентской администрации и преподающий в Московском государственном институте международных отношений, рассказал мне, что осуждая Моди, Запад повторяет те ошибки, которые он допустил в отношении России в 2014 году, после чего Кремль начал разворачиваться в сторону Китая.



По его прогнозам, если Запад будет и дальше оказывать давление на Индию, Нью-Дели может попытаться разрешить свои разногласия с Пекином, а потом создать с Китаем и Россией коалицию, направленную против западной дипломатии в вопросе прав человека.

"Американцы своими действиями толкнули Россию в объятия Китая. Точно так же и Запад, все чаще представляющий Моди авторитарным популистским демагогом и обвиняющий Индию в нарушении демократических норм и прав человека, может подтолкнуть Нью-Дели в объятия Москвы и Пекина, несмотря на противоречия, существующие между Китаем и Индией", - сказал Мигранян.



В то время как многие известные средства массовой информации на Западе и правительство Британии осуждали Индию за ее действия по укреплению контроля над Кашмиром, Россия выступила на защиту Нью-Дели. С другой стороны, Китай встал на сторону Пакистана и призвал Совет Безопасности ООН рассмотреть этот вопрос.

Солидарность Москвы не осталась незамеченной в Нью-Дели. Выступая на дальневосточном форуме, Моди говорил о совместном российско-индийском фронте против западного вмешательства. Стоя рядом с Путиным, лидер самого густонаселенного демократического государства заявил: "Мы вместе выступаем против иностранного влияния на внутренние дела любой страны".



Оригинал публикации: Russia Tries to Balance India and China

Опубликовано 11/09/2019