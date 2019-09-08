Таджикский парламент: ветвь власти или фасадная конструкция? - Х.Хуррамов

18:17 12.09.2019

Спикеры двух палат таджикского парламента между премьер-министром и руководителем президентской администрации



В таджикском обществе и в экспертных кругах все чаще подвергают критике работу законодательного органа страны, считая его бесполезной дополнительной нагрузкой на бюджет. Депутаты с такими утверждениями в корне не согласны.



Встречи по регламенту



С 10 по 18 сентября депутаты нижней палаты парламента Таджикистана планируют провести встречи со своими избирателями в регионах, в ходе которых парламентарии ознакомятся с социально-экономическими условиями на местах, отчитаются о своей деятельности и степени выполнения предвыборной программы. Указанная встреча будет проходить в рамках регламента Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана, который предполагает две встречи с избирателями в год – в начале осени, после возвращения с каникул и зимой, с целью разъяснения послания президента.

20 февраля 2020 года срок деятельности текущего созыва подходит к концу, поэтому к работе депутатов должен быть особый интерес. Однако среди избирателей этого не наблюдается. Более того, в социальных сетях и медиа пространстве все больше слышна критика в отношении работы законодательного института, функции и практическая значимость которого ставится под большое сомнение.



"Отстраненный парламент"



"У Таджикистана есть потрясающий опыт работы парламента 90-х годов, когда заседания транслировались по государственным телеканалам, в которых разгорались дискуссии почти по каждому вопросу. Тогда в парламенте присутствовали политики большого калибра, которые открыто и свободно могли обсуждать любые вопросы, чего сейчас нельзя наблюдать", - сетует эксперт по юридическим вопросам Шодавлат Шонусайриев.

Он отмечает, что за пройденные годы таджикский парламент настолько себя изжил, что практически не воспринимается избирателями всерьез и даже не критикуется. "Правительство спускает законопроекты, а парламент просто их принимает, не предлагая никакие альтернативы или поправки. Часто можно наблюдать, как законы соседних стран просто копируются без механизма их реализации, которые в итоге так и остаются на бумаге", - говорит Шонусайриев.



Депутаты считают критику необоснованной

Депутат Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Мирзоанвар Ахмедов считает, что многие критикуют их деятельность, не имея четкого представления о работе депутатов. "Два раза в год только по плану мы проводим встречи с избирателями, кроме этого у нас проходят и внеплановые встречи с избирателями в регионах, где мы выслушиваем их проблемы и если есть возможность вносить изменения и дополнения в законодательство, пользуемся своими полномочиями", - рассказывает Ахмедов.

По словам таджикского депутата, прежде чем выносить тот или иной законопроект на голосование он проходит долгий путь обсуждения и дискуссии начинаются уже на уровне комитетов.



Верхняя палата как подушка безопасности

Таджикский парламент состоит из двух палат, нижней – Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли с 63 депутатами и верхней – Маджлиси милли, состоящей из 33 сенаторов.

Из 7 зарегистрированных в стране партий 6 имеют представительство в нижней палате парламента. Среди 63 депутатов 51 являются членами правящей Народной Демократической партии Таджикистана.



Верхняя палата парламента была сформирована в 1999 году путем внесения изменений в Конституцию. За два года до этого в стране было легализовано политическое участие запрещенной ныне Партии исламского возрождения. Эксперты отмечают, что верхняя палата стала играть роль механизма защиты для властей. "Она была создана как страховка на случай, если независимые депутаты пройдут в парламент и власть будет не способна на них повлиять. В таком случае верхняя палата сможет заблокировать неудобные предложения", - поясняет Шонусайриев.

В настоящее время из 33 сенаторов верхней палаты парламента 75% избираются путем тайного голосования на местном уровне, которое организовывают председатели местных органов подконтрольные президенту, а 25% назначает непосредственно сам президент.

Действия или их имитация?



Во время опросов, которые ранее проводило Радио Озоди на улицах Душанбе, большинство жителей столицы затруднялись назвать имена парламентариев. В целом таджикская политическая культура утратила навык контроля за деятельностью парламента. Просьбы граждан направляются в основном в адрес исполнительной власти и президента.



"Из-за того, что выборы в парламент были практически несвободными и не отвечали минимальным международным стандартам, социальная база депутатского корпуса достаточно слабая и граждане это осознают", - объясняет доктор юридических наук Шокирджон Хакимов. Эксперт уверяет, что весь депутатский корпус сформирован по воле политического руководства страны и является однопартийным, а его бурная деятельность временами больше смахивает на имитацию.



Критикующие парламент часто указывают на отсутствие в нем дискуссии. На это во время одного из недавних заседаний указал и спикер верхней палаты парламента Махмадсаид Убайдуллоев, который отметил, что "парламент является местом для дискуссии" и "молчаливость депутатов внушает озабоченность".

Вместе с тем, как отметил в одном из интервью депутат Абдухалим Гаффоров, дебаты возникают тогда, когда в законе существуют какие-нибудь непонятные моменты. Поскольку эти недостатки устраняются на ранних этапах, то необходимость в дискуссии отпадает.

Лишние расходы на парламент?



Общие расходы из бюджета на законодательный орган Таджикистана не публикуются, но заработная плата депутатов нижней палаты составляет 6 тысяч сомони (около 650 долларов). Это самая высокая зарплата среди работников бюджетного сектора. Средняя зарплата по стране составляет 1200 сомони. Кроме того, депутаты обеспечиваются жильем и транспортом во время осуществления своей деятельности.



"Уровень нашей экономики не в состоянии содержать двухпалатный парламент. Тем более, что нижняя палата парламента фактически имеет статус ниже юридического отдела при аппарате президента", - говорит Хакимов, который долгие годы занимается изучением вопроса конституционализма.



По его словам, для Таджикистана было бы целесообразнее иметь всего однопалатный парламент с увеличением числа депутатов с тем, чтобы каждый район и город имели своего представителя в парламенте.

Между тем, руководство страны по всей видимости не разделяет такую позицию. В скором времени в Душанбе будет построен четырехэтажный парламентский комплекс на сумму 230 млн долларов, который Таджикистану предоставил Китай в качестве гранта. Так фасад в очередной раз станет предпочтительнее содержания.



8 сент. 2019

Хурсанд Хуррамов