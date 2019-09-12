 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китайский майский указ оказался лучше российского. Учителя не должны получать меньше чиновников, - "НГ"
20:51 12.09.2019

Китайский майский указ оказался лучше российского. Учителя не должны получать меньше чиновников – требует Пекин

Михаил Сергеев
Зав. отделом экономики "Независимой газеты"

12.09.2019

Учителей в Китае власти ценят больше, чем в России.
В Китае действует аналог майского указа президента Владимира Путина в отношении зарплат школьных учителей. Правда, с одним принципиальным отличием. Зарплаты китайских учителей не могут быть ниже доходов чиновников – так установил Госсовет КНР. В России же власти выбрали совсем другой ориентир – заниженную среднерегиональную зарплату с учетом доходов в теневом секторе. Пекин провозгласил политику превращения школьных учителей в особую привилегированную группу, которая пользуется особыми льготами. А в России учителя требуют от властей уважения своих трудовых прав и соблюдения норм рабочей нагрузки.

С началом экономических реформ китайские власти последовательно добиваются роста оплаты труда школьных учителей. По сообщению Министерства образования КНР, заработная плата учителей значительно выросла. В 80-х годах прошлого века преподаватели в КНР находились по уровню доходов оплаты труда на третьем месте с конца в национальной экономике. А сегодня по уровню оплаты труда школьные учителя поднялись до седьмого места в начале списка самых высокооплачиваемых работников 19 крупнейших отраслевых групп Китая.

"В последние несколько лет были реализованы политические программы, направленные на поддержку строительства преподавательского состава, гарантию их прав и интересов, а также заработной платы", – сообщает газета "Жэньминь жибао". Для учителей в Китае устанавливается "преференциальный режим для учителей, который обеспечивает для них особые условий для медосмотров, туристических поездок, проживания и получения прописки". "ЦК Компартии Китая (КПК) и Госсовет намерены твердо придерживаться приоритетного инвестирования в образование и постоянного повышения заработной платы учителей. Необходимо гарантировать то, чтобы средний уровень заработной платы учителей, занятых в обязательном образовании, был не ниже среднего уровня доходов местных государственных служащих", – утверждает "Жэньминь жибао".

В России власти назначили для зарплат учителей иной ориентир. Президент Владимир Путин своим указом установил "доведение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе". Однако в действительности для зарплат учителей используется вовсе не средняя зарплата в регионе, а специально устанавливаемый Росстатом заниженный уровень региональных зарплат. Разница между настоящей средней зарплатой и специально заниженной хорошо видна на примере статистики прошлого года. Средняя зарплата по стране в прошлом году была 43,7 тыс. руб., а средняя заниженная – только 37,9 тыс. руб. Заработок учителей составил в среднем 38,4 тыс. руб., что явно ниже нормальной средней по стране зарплаты (43,7 тыс. руб.). Но по сравнению с заниженной средней правительство отчиталось, что учительские заработки превышали среднерегиональные на 1,4%.

Разницу между нормальной средней и заниженной средней зарплатой официальная статистика даже не скрывает, поскольку методика занижения средних региональных зарплат для экономии на зарплатах учителей была официально утверждена. Рядом с заниженной региональной зарплатой прямо указывает, что она отличается от средней в рамках методики, утвержденной приказом Росстата.

Но если в отношении российских учителей применить китайский стандарт, то их зарплаты были бы значительно больше. Действительно, средняя региональная зарплата российских чиновников прошлом году составила 65,9 тыс. руб. для региональных органов исполнительной власти. Заработки чиновников местного самоуправления составили в среднем 41,7 тыс. руб. То есть даже самые малооплачиваемые чиновники получали в России заметно больше, чем учителя.

"Разница в доходах между учителями РФ и КНР говорит о разнице приоритетов двух государств. Стремление властей Китая превратить учителей в привилегированную социальную группу продиктовано реальной заботой о детях и намерением повысить качество образования. Зарплата госслужащих – это зарплата людей, выполняющих важную государственную миссию. Она не может колебаться вместе с рынком труда", – считает сопредседатель профсоюза "Учитель" Марина Балуева.

Впрочем, у российских учителей претензии к власти не только и не столько по уровню зарплат, сколько по растущей нагрузке. "Сравнивать заработки учителей в России и Китае очень сложно без детальной информации об исполняемой ими работе. Российские учителя сегодня перегружены почти вдвое и еле-еле дотягивают до среднего регионального заработка", – заявил "НГ" еще один сопредседатель учительского профсоюза Всеволод Луховицкий. Для более точного сравнения зарплат, по его словам, нужен точный расчет стоимости одного часа работы учителя в условиях возврата к существовавшей норме учительской нагрузки в 18 часов в неделю.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1568310660
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