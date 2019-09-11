 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 12.09.2019
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Нур-Клоун. Партайгеноссе Нур-Отана Байбек заявил, что будет бороться с коррупцией
22:36 12.09.2019

Байбек рассказал о совместных проектах с Китаем
95% из этих рабочих мест займут казахстанцы.

12 сентября в Центральном аппарате партии Nur Otan прошло первое заседание обновленного Республиканского общественного совета по противодействию коррупции, в котором приняли участие представители казахстанских партий, государственных органов, общественники и журналисты, сообщает пресс-служба партии.
В ходе заседания Первый заместитель Председателя Nur Otan Бауыржан Байбек сообщил, что Елбасы, Лидер партии Нурсултан Назарбаев поставил задачу усилить работу Республиканского общественного совета по противодействию коррупции. Для этого необходимо улучшить формат и методы работы, привлечь новые кадры. Нужно выстроить каналы обратной связи и отвечать на вопросы населения в социальных сетях. Отдельное внимание следует уделить взаимодействию с общественными приемными по всей стране.

- Как сказал Первый Президент страны Нурсултан Назарбаев, "достижение целей Стратегии развития Казахстана до 2050 года возможно только бескомпромиссной борьбой с коррупцией. Государство и общество должны единым фронтом выступить против коррупции". Одним из главных приоритетов своей предвыборной Программы Глава государства Касым-Жомарт Токаев также определил системную борьбу с коррупцией, представляющей угрозу развитию государства и общества. Партия Nur Otan должна быть объединяющей площадкой, где будут решаться проблемы простых граждан, публично и принципиально обсуждаться актуальные и острые вопросы. Только с начала года в нашу общественную приемную обратилось 143 тысячи человек. Необходимо рассмотреть вопрос о создании отдельной "горячей линии" по вопросам коррупции. Если к нам поступают жалобы, мы должны иметь четкий алгоритм реагирования. Необходимо лично встречаться с каждым, кто подал жалобу, всесторонне изучать вопрос. Привлекать к этой работе уполномоченные госорганы, наших депутатов и всех неравнодушных представителей гражданского общества, - сказал Бауыржан Байбек.

По его словам, еще в 2014 году после широкого общественного обсуждения была принята Программа партии по противодействию коррупции до 2025 года. По инициативе фракции Nur Otan приняты законы о противодействии коррупции, о доступе к информации, об общественных советах и др. Сегодня автоматизировано уже более 80% госуслуг, по всей стране действуют ЦОНы, внедряются цифровые технологии и др. Это и есть противодействие коррупции, подчеркнул он.
В свою очередь новый председатель РОСПК Омархан Оксикбаев добавил, что будут приняты конкретные меры по выработке новых подходов, направленных на укрепление функционирования совета и его эффективности. Среди них анализ актуальных коррупционных рисков в работе центральных государственных и местных исполнительных органов, содействие в принятии мер по их снижению на всех уровнях.
В ходе обсуждения заместитель председателя совета Оралбай Абдыкаримов также предложил партии еще на стадии выявления публично реагировать и осуждать любые коррупционные правонарушения. Бауыржан Байбек поддержал данное предложение, но добавил, что в данном вопросе необходимо руководствоваться в первую очередь принципом презумпции невиновности.

- В своем Послании народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что принцип презумпции невиновности должен соблюдаться в полном объеме, то есть нельзя публично осуждать человека пока не доказана его вина. В целом, наша задача, и об этом сказано в Доктрине партии, обеспечить Верховенство права. Мы должны объяснять и помогать людям, как они могут отстоять свои законные интересы, показывать пути решения. В рядах партии всего 6% госслужащих. Подавляющая часть членов партии – это представители образования, здравоохранения, бизнеса, НПО. Все они ждут от нас реальных и конкретных дел, - отметил Бауыржан Байбек.

Первый заместитель Председателя партии Nur Otan также подчеркнул, что необходимо охватить все сферы, где высока вероятность "бытовой" коррупции – здравоохранение, земельные отношения, строительство, миграция, выдача квот иностранной рабочей силе и другие. По его словам, нужно добиваться прозрачности, открытости, информировать население, широко проводить разъяснительную работу.

- Открытие новых производств, пусть даже с иностранным участием – это благо для страны, важнейшее условие развития экономики. Все государства сегодня борются за иностранные инвестиции. Только в рамках совместных проектов с Китаем планируется создать более 20 тыс. новых рабочих мест. 95% из этих рабочих мест займут казахстанцы. При создании новых производств с иностранным участием уполномоченные госорганы совместно с партией Nur Otan должны обеспечить контроль за соблюдением миграционного и трудового законодательства. Чтобы, прежде всего, казахстанские рабочие трудились на новых предприятиях, получали достойную зарплату, - заключил Бауыржан Байбек.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1568316960
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