Евразийская хорда, океанское кольцо. Россия и Индия как третья сила нового миропорядка

00:33 13.09.2019

Алексей Куприянов, Александр Королев



Мир стоит на пороге новой холодной войны. Ее уместно будет назвать "Второй холодной войной", чтобы не спутать с Первой, которая велась между СССР и США. Новая война будет происходить между США и Китаем. Первая холодная война в значительной мере была войной идей: социализма и капитализма, войной за выбор пути мирового развития. СССР окончательно проиграл, как только отказался от социалистической идеи. Нынешняя война – сугубо империалистическая: нет особой разницы между США и КНР – обе стороны заинтересованы в распространении своего влияния, получении доступа к ресурсам, продвижении своих товаров на рынки зависимых стран и статусе мирового гегемона в мировой рыночной системе.



Обострение великодержавного "холодного" противостояния будет сопровождаться расширением практики применения инструментов "умной силы", которые, однако, по своему охвату и эффективности порой превосходят вооруженные действия. Все большую популярность приобретут торговые войны, кибершпионаж, локальные конфликты в странах "третьего мира", односторонние санкции и другие ограничительные меры, манипуляции с национальными валютами, подкуп элит малых и средних стран, предоставление зарубежной экономической помощи региональным партнерам с целью формирования лояльной политической клиентелы.



Широкое использование Китаем и США метода "кнута и пряника" в отношении других стран будет создавать новые очаги напряженности, вынуждая другие государства идти на сложные компромиссы. Умышленно, случайно или вынужденно государства могут координировать свою политику и интересы с тем или иным центром силы. Выбор, который сделают эти государства, приведет к одному из двух возможных последствий: либо он укрепит позиции США, либо придаст вес геополитическим устремлениям Китая. Так или иначе это будет усиливать Вторую холодную войну, поскольку и США, и Китай стремятся к ограничению сфер влияния друг друга.



Для России и Индии выбор этих государств даже более важен. Обе страны являются крупными державами, которые будут играть значительную роль в любом будущем балансе сил. Кроме того, и Россия, и Индия являются непосредственными соседями Китая и оказывают влияние на огромные пространства Арктики и Индийского океана соответственно, равно как и на бескрайние равнины Северной Евразии. Их политические приоритеты будут определять не только будущее Второй холодной войны, Китая и США, но и их собственное.



Ответом на сложившуюся обстановку со стороны Москвы и Нью-Дели может стать формирование неофициального, невоенного альянса "Движение мирного развития" – пространства соразвития, ориентированного на продолжение курса на позитивную глобализацию с одновременным поиском более справедливых альтернатив существующему мировому порядку.



Доклад_Евразийская хорда, океанское кольцо

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