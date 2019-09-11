Порождение капитализма. Американская культура завоевывает мир

00:35 13.09.2019

Один из самых опасных видов американской экспансии – не военная и даже не экономическая, а культурная. Современная массовая культура имеет в своей основе американский "стержень" и постепенно охватывает весь мир, уничтожая культуры национальные или нивелируя их до роли фольклорного придатка к некоей универсальной вестернизированной культуре.



Что лежит в основе американской культуры?



В отличие от европейских культур, формировавшихся на протяжении столетий на основе как античной культуры (греческой и римской), так и христианских культурных традиций, средневекового рыцарства, американская культура - всецело порождение капитализма.



Были культуры Древней Греции и Древнего Рима, Древнего Китая и Древнего Вьетнама, Древней Руси, отражавшие различные этапы в истории и социальном развитии стран Старого Света. С американской культурой все складывалось иначе. Поскольку американское общество формировалось уже как капиталистическое и других отношений не знало, американская культура есть полностью капиталистическая культура, лишенная фундамента и базирующаяся на самой главной ценности – стремлении к деньгам, большим деньгам.



Капитализм – это "соль" американской национальной идеи. Как бы не утверждали американские политики и общественные деятели, что главная ценность американского общества – права человека, свобода выбора, демократия, в действительности его главная ценность – деньги и только деньги. Все остальные лозунги, идеи, проекты и прожекты – суть лишь инструмент для получения и сохранения денег, обеспечения финансового господства и экономического доминирования.



Однако одними лишь военными и экономическими методами господство над миром установить нельзя. И это прекрасно понимали подлинные хозяева Америки – финансово-промышленные элиты. Именно они, а не американское политическое руководство, и являются главными организаторами и выгодоприобретателями американской культурной экспансии.



Для того чтобы обеспечить устойчивое представление о США как о самой передовой стране мира, которая заслуженно доминирует практически во всех сферах, на протяжении всего ХХ века американская массовая культура распространялась, буквально насаждалась в других странах. И вместе с этой культурой насаждались и пресловутые американские ценности, которые в новой культурной среде обладали дезорганизующим, разлагающим эффектом.



Социологи, говоря о культурной модернизации стран "третьего мира", часто обращают внимание на тот факт, что в государствах, пошедших по пути слепого копирования американской модели, местные общества довольно быстро разлагались, распространялись проституция, наркомания, а молодежь тяготела к "легким" деньгам и ко всем способам их получения. Неуемный культ потребления – главная сопровождающая насаждение американской культуры компонента.



Кинематограф – главное оружие американской культуры



Поскольку литература, изобразительное искусство в США всегда уступали европейским, доминирование американской культуры обеспечивалось за счет кинематографа. Дельцы американской киноиндустрии быстро поняли, что кино позволяет не только делать очень большие деньги, но и насаждать в других странах американский образ жизни. Особенно если это яркое, эффектное, пусть и неглубокое по содержанию кино. Именно такие картины быстро приобретают бешеную популярность среди молодежи и "базового слоя" любого общества.



На самом деле, в американских кинокартинах нет той глубины, которую мы видим в советском и российском, в итальянском кинематографе. Но американский кинематограф всегда поражал нас зрелищностью, эффектными киноактерами, что накладывалось на простоту сюжетной линии. Американские фильмы производятся таким образом, что понять их может человек с самым низким уровнем интеллектуального развития. Это, во многом, и обеспечило успех американских кинокартин в экспорте.



Порождение капитализма. Американская культура завоевывает мир



Основное значение как идеологическое оружие США кинематограф приобрел во второй половине ХХ века – в годы Холодной войны, став одним из главных средств насаждения американских ценностей в странах "третьего мира" и социалистического лагеря. Можно говорить о том, что американский кинематограф внес определенную лепту и в разложение позднесоветского и постсоветского российского общества на рубеже 1980-х – 1990-х гг.



Советские люди через просмотр американских фильмов приобщались к американской культуре и ценностям, усваивали чуждые для советского общества и российской культуры модели поведения. Стоит ли говорить, что американский кинематограф второй половины ХХ века был насквозь пронизан ненавистью к Советскому Союзу, социалистической системе? Фактически это были сугубо пропагандистские картины, которые нашли свою аудиторию и в СССР, и в других странах социалистического лагеря и внесли очень большой вклад в формирование и распространение антисоветских и антикоммунистических настроений, особенно в молодежной среде.



Лишь на протяжении нескольких лет в начале 1990-х гг. американский кинематограф внес некоторые коррективы в изображение России, отдавая дань ненадолго улучшившимся российско-американским отношениям. Точнее, в эти годы у американского руководства еще присутствовала надежда на полное нивелирование российского политического могущества. Россия представлялась одним из младших партнеров США, наряду с прочими странами Восточной Европы.



Например, в фильме "Красная жара" (1988) советский милиционер прибывает в США, чтобы вместе с американскими коллегами бороться с русской мафией. Многим знакома легендарная "Полицейская академия: миссия в Москве", в которой американские стражи порядка приезжают в Россию для обмена опытом, и с ними происходят различные смешные истории. Эти фильмы были призваны несколько изменить восприятие русских американской аудиторией в угоду изменениям, происходящим в политических отношениях между странами.



В 1990-е годы место главного врага Соединенных Штатов заняли некие абстрактные террористы, международная организованная преступность, наркомафия, представители которых и олицетворяли собой "мировое зло" в американских кинокартинах того времени. Но уже во второй половине 1990-х годов ситуация стала меняться, а с начала 2000-х гг. Россия вновь заняла привычное место "империи зла" в американской массовой культуре, в том числе и в кинематографе.



Интернет-коммуникация и новая страница в распространении американской культуры



Сейчас США насаждают свои культурные ценности посредством интернет-технологий. Хотя преимуществами Интернета сегодня пользуются самые разные силы, вплоть до исламских фундаменталистов или левых и правых радикалов, все же именно американские ценности с помощью интернет-технологий и сетевой коммуникации распространяются с наибольшей скоростью.



У "альтернативных" политических сил просто нет тех ресурсных возможностей, которыми обладают Соединенные Штаты. Например, многие жалуются на "цензуру" в российских социальных сетях, но Facebook Марка Цукерберга также использует весьма жесткую цензуру в отношении любой информации, которая не по душе основателям и руководителям этой крупной социальной сети.



Но дело даже не в политической цензуре. Посредством интернет-технологий американский крупный бизнес еще более успешно, чем прежде с помощью кинематографа, насаждает потребительские ценности, одновременно зарабатывая деньги на аудитории.



Во время "арабской весны" 2011 года социальные сети стали прекрасным инструментом консолидации протестно настроенной молодежи. Впоследствии точно такие же технологии применялись и на Украине во время Евромайдана, сейчас они используются в России. И поколение, взращенное на американских культурных образцах, охотно следует за теми, кто сегодня задает настроение в интернет-пространстве, в социальных сетях.



Одновременно меняется сознание людей – клиповое мышление, предпочтение виртуальных связей реальным, усвоение транслируемых с помощью социальных сетей ценностей и поведенческих установок – все эти факторы формируют новый тип человека – потребителя, столь выгодного американскому капиталу. Такой человек куда меньше думает, он намного более управляем, чем человек, воспитанный в традиционной культуре, впитывавший информацию из книг и коммуникации с другими людьми.



Культурное доминирование – это новая колонизация



Испанский журналист Антонио Лорка Сьеро пишет, что речь идет о новых формах колонизации – и не политической или экономической, а культурной. С ним сложно не согласиться, поскольку большинство современных стран в культурном отношении превратились в американские колонии. Даже если правящие элиты этих стран пытаются подчеркивать свою независимость, предпринимают какие-то антиамериканские действия, провозглашают антиимпериалистические лозунги, в действительности они уже проиграли. Причем проиграли они войну за умы – самую серьезную и самую опасную войну современности.



Никакие талантливые физики, никакие блестящие полководцы и бесстрашные спецназовцы и разведчики не изменят ситуацию, пока сами ценности современного человечества, образцы поведения для молодых поколений будут задавать Соединенные Штаты. Можно пытаться конкурировать с США, запуская различные национальные пропагандистские проекты, но на глобальном уровне все эти усилия отдельных государств пока тщетны.



Но и какую альтернативу можно противопоставить американской культурной экспансии? Религиозный консерватизм и традиционализм? За "религиозным ренессансом" большая часть социально активного и образованного населения мира уже не пойдет – мир поменялся и эти ценности больше воспринимаются как пережиток прошлого, признак социокультурной отсталости, которая, как правило, тесно связана и с отсталостью экономической.



Религиозные лозунги еще могут мобилизовать часть бедной молодежи в азиатских и африканских странах, да и то, если будут подкреплены деньгами нефтяных монархий Персидского залива и подконтрольных им фондов. В христианском мире нет даже этого – западные церкви борьбу за умы людей давно проиграли, с восточными церквями все обстоит лишь немногим лучше.



Противопоставляя американскую культуру и архаику Востока, нам пытаются показать, что иной альтернативы нет. Мол, есть или Запад, олицетворяемый США и основанный на капиталистических ценностях, или еще менее привлекательные отсталые страны Африки и Азии с их религиозным фанатизмом, бесчеловечностью, ненавистью к европейцам (и белым) как таковым.



Ставя нас перед таким выбором, нас заведомо лишают третьего пути, который бы отвергал и вестернизированную западную культуру, и восточную архаику. И в том, что и российские власти, и власти других стран, пытающихся оппонировать США, точно так же следуют в фарватере западных капиталистических ценностей, и заключается победа американской культуры и большая беда современного человечества.



Илья Полонский