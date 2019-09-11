 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Александр Невский и его Восточный выбор
00:37 13.09.2019

политик, который стоял у основания нашей имперской государственности

Александр Разуваев

12 сентября – День памяти благоверного князя Александра Невского. Тело князя было погребено во Владимире в церкви Рождества Пресвятой Богородицы. За примерные подвиги во имя России Русская православная церковь признала князя святым. В 1724 году Петр Первый основал в Петербурге Александро-Невскую лавру в честь своего великого соотечественника и повелел перевезти туда останки князя. Он же постановил отмечать память Александра Невского 30 августа (12 сентября по новому стилю) в день заключения победоносного Ништадтского мира со Швецией.

Александр Невский, пожалуй, самая популярная фигура в российской истории. Про него снимаются научные и художественные фильмы, пишутся статьи в православной и светской печати. Личность князя стала также символом популярного телепроекта "Имя России". Однако большинство россиян связывают его имя лишь с победами над шведами и немцами, забывая о главных заслугах князя, который навсегда определил исторический и цивилизационный выбор России.

Традиционно считается, что сделать выбор в плане исторического развития было предельно просто: либо католическая Европа (тогдашний Евросоюз), либо Орда. Как известно, Невский выбрал Орду. А Бату-хан, следуя заветам своего великого деда, рыжего Темуджина, с большим уважением относился к восточному христианству. За время так называемого ига на Руси шло активное строительство храмов и монастырей. Орда не оставляла гарнизонов, а лишь собирала дань, которая была гарантией от западного вторжения, окатоличевания и превращения русских в рабов.

В заключение стоит сказать, что благодаря Орде новгородский бизнес получил неплохую "крышу" и значительно упрочил позиции относительно европейских конкурентов, а русские деловые и ремесленные люди получили возможность хорошего заработка во всех частях Империи. Орда была первым успешным опытом торговой и финансовой глобализации. Впервые в истории государство взяло на себя ответственность за безопасность предпринимательства.

Бумажные деньги – тоже изобретение Орды. Другие княжества бывшей Киевской Руси рано или поздно выбрали Европу и потеряли национальную и религиозную самоидентификацию, став в итоге польско-литовской провинцией. Но на самом деле роль Невского еще намного более значима. Его следует рассматривать не как русского князя, а как политика, который стоял у основания нашей имперской государственности. Можно сколько угодно спорить, кто основал Россию – киевские князья или ордынские ханы. Но Империей мы стали именно при Орде. И эту Империю основали Александр Невский и Бату-хан. Именно благодаря им мы, русские, не стали европейцами, создав самостоятельную и успешную цивилизацию.

Проблема в том, что теперь нам надо воссоздать Империю снова, почти с нуля. После Украины история не оставила нам выбора. Подобная задача представляется намного сложней, чем кажется на первый взгляд. И не только с политической и экономической точек зрения. Мы должны снова объединить вокруг себя многие народы Евразии, не русские и часто не православные. Для того чтобы воссоздать Империю, мы должны будем поставить интересы Империи выше интересов собственной нации и конфессии. Без этого нам в Азии никто не поверит.

А от того, поверят нам или нет, зависит практически все. Конечно, это требование не ко всем русским, а лишь к небольшой популяции людей длинной воли. Пассионарному меньшинству, которое должно восстановить Империю: а для остальных – своя рубашка ближе к телу. Мы должны будем сделать то, что когда-то сделал князь Александр, – повторить его подвиг. Учитывая, что отношения с Западом за 800 лет принципиально не изменились, нам будет не легче, чем ему. Фигура Александра Невского может стать символом единения всех русских и нерусских евразийцев, всех строителей новой Орды.

Источник - Завтра
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