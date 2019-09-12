 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Инвентаризация земель в Киргизии. Государство лишает граждан их же собственности? - О.Гут
07:48 13.09.2019

12 сентября 2019 - Оксана Гут

30 июля в Кыргызстане за подписью премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева при правительстве было создано новое Государственное агентство по земельным ресурсам. Как сообщалось в постановлении, необходимо оно для того, чтобы оперативно и качественно решались вопросы регистрации и регулирования земельных отношений. Но прошло больше месяца, а Госагентство фактически так и не заработало, и когда начнет выполнять свои столь важные функции в полной мере – непонятно. А пока формируется новое ведомство, страдают рядовые граждане.
Многие фермеры, выкупившие земли у государства еще в 2008-2015 годах, не могут ни оформить свое имущество, ни совершить с ним какие-либо сделки. Об этом VB.KG рассказала представитель по доверенности и защитница интересов простых фермеров Валентина Постовая.
Усугубляет ситуацию и то, что инвентаризация земель в Кыргызстане фактически не проводилась с 1987 года. Тогда как, согласно земельного кодекса, данные должны обновляться каждые пять лет.
- В 1993 году на инвентаризацию земель просто не было денег, об этом знают все, поэтому данные за 1987 год были просто переписаны. Потом в 2013 году их же - рукописные сведения перепечатали в электронный вид, и все. Юридически ничего не изменилось, тогда как за 10 лет многие пастбища превратились в прочие земли, а орошаемые в земли населенных пунктов. Но это нигде не зафиксировано, - уверяет женщина.
Валентина Ивановна, как представитель по доверенности, вот уже третий год не может оформить красную книгу на участок земли, приобретенный еще в 2015 году.
Согласно представленным ей документам, в 2008 году между Управлением аграрного развития Аламудунского района и гр. Ш.В. (чьим представителем по доверенности является Постовая) был заключен договор купли-продажи госимущества на сумму 88 тысяч 999 сомов. Предмет договора – навозохранилище МТФ-2, находящееся по адресу село Таш-Добо Аламудунского района. После Таш-Добонский айыл окмоту своим постановлением закрепил за гр. Ш.В. в частную собственность прилегающий земельный участок, площадью 0,44 га. Приватизация участка была оформлена в 2015 году, также зарегистрировано дополнительное соглашение.
Однако, когда собственник в 2016 году захотел получить красную книгу, выдать ее согласились лишь на 0,26 га, остальной участок якобы зарегистрирован как пастбища.
- Мы обратились в проектный институт по землеустройству "Кыргызгипрозем", проверив земли, они выдали нам заключение о том, что это не пастбища, а прочие земли. Сделали корректировку и отдали на утверждение в правительство, - говорит Валентина Постовая.
Ответ пришлось ждать долго.
- Трижды я писала президенту и правительству. В конце концов в правительстве поручили Министерству сельского хозяйства провести встречу с заведующими профильных отделов. По итогу было решено пересмотреть вопрос выдачи правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на наш объект. Отправили в Госрегистр на утверждение. Но в Аламудунском госрегистре нам отказали, сославшись на то, что они не могут самовольно изменять статус земли, это уголовно наказуемое дело. Наши документы вернули в Минсельхоз, что с ними теперь делать там не знают. Все упирается в утверждение правительства, а оно создает новое Госагенство, которое вроде должно решать эти вопросы, но не решает. Люди находятся в подвешенном состоянии, мы прошли "семь кругов ада" и вернулись туда откуда начали, - возмущается Валентина Ивановна.
Женщина отмечает, что занимается защитой интересов простых фермеров с 1993 года, ведь "специалистов по земельным вопросам как таковых нет, этим и пользуются отдельные чиновники". Люди не знают куда обращаться, годами обивают пороги госучреждений, а в итоге все равно могут потерять несколько десятков соток своего же земельного участка.
Не лучше складывается ситуация по приватизации земель в аграрном секторе. Но об этом в следующем материале.

Источник - vb.kg
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