Скончался казахский писатель Абильфаиз Идрисов

07:56 13.09.2019

Ушел из жизни заслуженный деятель культуры Казахстана Идрисов Абильфаиз Идрисович, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана подтвердили информацию о кончине известного автора. Абильфаиз Идрисович - кандидат исторических наук, профессор, заслуженный деятель РК, писатель, заслуженный деятель культуры РК.



Идрисов Абильфаиз - отец Ерлана Идрисова, который в настоящее время является послом Казахстана в Великобритании и Северной Ирландии, Исландии, Республике Ирландия. С 2012 по 2016 годы работал министром иностранных дел Казахстана.

Кроме того, Идрисов Абильфаиз автор романа "Таншолпан". Произведение в свое время было тепло принято казахской аудиторией. Эта подлинная история счастливой и горячей любви имеет огромное воспитательное значение для молодежи.