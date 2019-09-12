|Лицо дикой власти. Жамбылский аким Жаксыбаев замуровал соседей
08:14 13.09.2019
Изощренную месть соседям придумал замакима в Жамбылской области
Предоставлено пресс-службой департамента по делам госслужбы Жамбылской области
Изощренную месть соседям придумал заместитель акима Шуского района Жамбылской области Нурлан Жаксыбаев – опоясал их дом кольцом блокады, перекрыв все входы и выходы. За эти изуверские фантазии чиновник схлопотал строгача по рекомендации совета по этике Жамбылской области.
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С некоторых пор семья Дуйсебековых из села Толе би живет как во вражеском плену. По словам хозяйки дома Майры, сосед перекрыл им все пути на улицу, а один из возможных проходов охраняет злой пес на цепи. В случае чего к Дуйсебековым не доберутся ни "скорая", ни пожарные. Причина, по рассказам "пленников", в том, что они отказались продать свой земельный участок по бросовой цене влиятельному соседу, имя которого известно всему району – это заместитель акима Нурлан Жаксыбаев.
Управа на него все же нашлась. Поведение мстительного чиновника было рассмотрено на совете по этике Жамбылской области. Жаксыбаев там, разумеется, присутствовал и изложил свою версию событий. Мол, ни в чем не виноват, а дом вообще записан на отца. Но, ознакомившись с результатами проведенного служебного расследования, члены совета рекомендовали объявить Жаксыбаеву строгий выговор за нарушение норм Этического кодекса госслужащих. На устранение проблем с соседями проштрафившемуся замакима дали неделю.
12 Сентября 2019 Автор: Галина ВЫБОРНОВА | Тараз