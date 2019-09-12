Узбекистан решился вступить в "Тюркский совет"

08:47 13.09.2019

Вскоре Совет сотрудничества тюркоязычных государств станет важным региональным игроком, сказал глава МИД Турции.



Узбекистан принял решение о членстве в Совете сотрудничества тюркоязычных стран (Тюркский совет), сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Zakon.kz со ссылкой на Агентство "Анадолу".

По его словам, Совет сотрудничества тюркоязычных стран постепенно расширяется, и очередной ежегодный саммит организации пройдет 16 октября.



- Узбекистан принял решение о членстве в Совете сотрудничества тюркоязычных стран. Официальное обращение узбекской стороны поступило в секретариат Тюркского совета, - сказал Чавушоглу.



По словам министра, документы для вступления уже переданы Ташкенту. Процедура официального вступления завершится в скором времени.



- Также Ашхабад выразил готовность вступить в совет в качестве страны-наблюдателя. Мы два раза получили положительный сигнал от Туркменистана, - сказал Чавушоглу.



Министр подчеркнул, что генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев вместе со своим помощником намерен отправиться в Ашхабад.



Вскоре Совет сотрудничества тюркоязычных государств станет важным региональным игроком, сказал Чавушоглу.

Министр напомнил, что в ходе прошлогоднего саммита в Иссык-Куле Венгрия стала страной-наблюдателем в совете. 19 сентября в Будапеште состоится церемония открытия европейского офиса Совета сотрудничества тюркоязычных государств с участием глав МИД стран-участниц совета, сказал Чавушоглу.



Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) – международная платформа, созданная для продвижения диалога и сотрудничества стран тюркского мира.



Третьего октября 2009 года на саммите в Нахчыване (Азербайджан) было объявлено о создании новой организации, принципы деятельности которой отражены в Стамбульской декларации от 16 сентября 2010 года.

На первом этапе в Тюркский совет входили Турция, Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан.

Структурами Тюркского совета являются: секретариат в Стамбуле, Совет президентов, Совет министров иностранных дел, Комитет старших должностных лиц, Совет старейшин (аксакалов) тюркоязычных государств, Парламентская ассамблея (ТюркПА) в Баку, Тюркская академия в Нур-Султане и Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) в Анкаре

За все время существования организации состоялось шесть встреч лидеров стран-участниц Тюркского совета.